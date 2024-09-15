Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Θέρμη, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 17.20 σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στα Λουτρά Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά επιχειρούν 30 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα.

Στο μεταξύ υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε έκταση χαμηλής βλάστησης στον δήμο Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα και πεζοπόρο τμήμα.

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