Μαρίνα Σταυράκη για Γιώργο Πατούλη: «Ο γιος μας έμαθε από τρίτους ότι ο πατέρας του θα ξαναγίνει μπαμπάς» (Video)

Η Μαρίνα Σταυράκη (πρώην Πατούλη) μίλησε για την εγκυμοσύνη της νέας συντρόφου του πρώην συζύγου της (τέως Περιφερειάρχη Αττικής) Γιώργου Πατούλη, στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» της τηλεόρασης του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το χαρμόσυνο γεγονός και αποκάλυψε ότι ο γιος τους, ο 19χρονος Αλέξανδρος, έμαθε για την εγκυμοσύνη από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον πατέρα του.

Αρχικά, είπε: «;Hταν μία αναπάντεχη, ανατρεπτική όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ έχω ευχηθεί καλά γεννητούρια και καλή δύναμη.

Εφόσον ήταν μια επιλογή του, ήταν λίγο αιφνίδιο για όλους, κυρίως για τον Αλέξανδρο, γιατί εγώ έχω χωρίσει εδώ και τρία χρόνια και έχω προχωρήσει τη ζωή μου κτλ. Όλα θετικά».

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα η ζωή προχωράει, ο Αλέξανδρος πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του σε επίπεδο σπουδών, αλλά και τη διασφάλιση στη ζωή του.

Όταν μαθεύτηκε το γεγονός, τον στήριξα, γιατί ήταν κάτι ανατρεπτικό. Οποιαδήποτε αλλαγή ενός νέου παιδιού, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια, θέλει πάντα προετοιμασία.

Το λένε όλοι οι ψυχολόγοι, ότι προετοιμάζουμε τα πρώτα παιδιά για τα δεύτερα. Πόσω μάλλον όταν είναι από άλλη οικογένεια».

Επίσης, αποκάλυψε ότι ο γιος τους έμαθε για την εγκυμοσύνη από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον πατέρα του:

«Ο Αλέξανδρος το έμαθε μέσα από τρίτο πρόσωπο και ο πατέρας του μετά από την παρέλευση κάποιων ημερών, μιας εβδομάδας, δέκα ημερών, του το επιβεβαίωσε. Εγώ το έμαθα μέσα από τον Αλέξανδρο».

«Εγώ δεν έχω επαφές με τον πρώην σύζυγό μου», σημείωσε σε άλλο σημείο. Ενώ, για τη νυν σύντροφό του, Νάνσυ Κοίλου, σχολίασε:

«Όχι, δεν τη γνώριζα. Ήξερα ότι ήταν γραμματέας του στην περιφέρεια και ότι είχε ένα νυχάδικο. Αυτά. Εύχομαι στο ζεύγος καλά γεννητούρια»

