Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πέτρου Ράλλη – Νεκρός οδηγός μηχανής

Την ζωή του έχασε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα της Πέτρου Ράλλη προς τη Νίκαια όταν μια μηχανή έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του αφήνοντας την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

