Διάσωση 38 προσφυγών σε Τήλο και Αγαθονήσι

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Τριάντα οκτώ (38) πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν την Πέμπτη (18/9) σε Τήλο και Αγαθονήσι από το Λιμενικό.

Συγκεκριμένα στην Τήλο εντοπίστηκαν 20 πρόσφυγες και μετανάστες και στο Αγαθονήσι 18, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Τέλος, στο Αγαθονήσι, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν και στην σύλληψη των διακινητών μετά από καταδίωξη.

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