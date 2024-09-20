search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 14:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2024 12:56

Διάσωση 38 προσφυγών σε Τήλο και Αγαθονήσι

20.09.2024 12:56
LIMENIKO

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τριάντα οκτώ (38) πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν την Πέμπτη (18/9) σε Τήλο και Αγαθονήσι από το Λιμενικό.

Συγκεκριμένα στην Τήλο εντοπίστηκαν 20 πρόσφυγες και μετανάστες και στο Αγαθονήσι 18, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Τέλος, στο Αγαθονήσι, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν και στην σύλληψη των διακινητών μετά από καταδίωξη.

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης από βόμβα που πέταξαν άγνωστοι

Επαναπατρίζεται αττικός κρατήρας του 5ου αι. π.Χ. – Τον είχε δωρίσει ο Παπάγος στον Ιταλό πρωθυπουργό De Gasperi

Wherever Awards 2024: Η Ελλάδα «Καλύτερος Οικογενειακός Προορισμός» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kwnstantellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση – καταπέλτης του δημάρχου Βουλιαγμένης στον Τσίπρα: «Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις»

vlachopoulou-rena-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

texniti-noimosini-thesi-ergasias-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πάνω από 1.100 στελέχη του κλάδου ζητούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να φρενάρει τα εξελιγμένα μοντέλα – Τι φοβούνται

DAFNI_EFIMERIA_KENTRIKI
ΥΓΕΙΑ

Απαράδεκτες εικόνες στο Δαφνί: Ράντζα στους διαδρόμους – Πάνω από 50 περιστατικά στη χθεσινή εφημερία

diavitis-isens-usa-8gG2PDqpktY-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Σακχαρώδης διαβήτης : Οι δέκα χρήσιμες οδηγίες για ξέγνοιαστες διακοπές με ασφάλεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 14:01
kwnstantellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση – καταπέλτης του δημάρχου Βουλιαγμένης στον Τσίπρα: «Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις»

vlachopoulou-rena-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

texniti-noimosini-thesi-ergasias-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πάνω από 1.100 στελέχη του κλάδου ζητούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να φρενάρει τα εξελιγμένα μοντέλα – Τι φοβούνται

1 / 3