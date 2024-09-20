ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:32
20.09.2024 23:30

Τι συνδέει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον «Ρος» από τα Φιλαράκια

taylor

H πρώτη «επαφή» του Ρος από τα «Φιλαράκια» με την πανίσχυρη αμερικάνικη βιομηχανία του θεάματος έγινε εξαιτίας της μητέρας του, Αρλίν Κόλμαν-Σουίμερ η οποία ήταν μία επιτυχημένη δικηγόρος που συνεργαζόταν με την ελίτ του Χόλυγουντ.

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ σε συνέντευξή του στο podcast «Origins with Cush Jumbo» είπε ότι η μητέρα του ήταν «μια μεγάλη, ισχυρή δικηγόρος διαζυγίων» και μάλιστα εκπροσώπησε μέχρι και την θρυλική σταρ Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Εξήγησε ότι το γραφείο της «ήταν πολύ επιτυχημένο» και εκπροσωπούσε τους επικεφαλής των στούντιο και τις συζύγους τους. Ωστόσο το όνειρό της ήταν «να γίνει Ελίζαμπεθ Τέιλορ».

«Ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά ο πατέρας της, το απαγόρευε. Έτσι έγινε δικηγόρος και μετά κατέληξε να εκπροσωπήσει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Και επειδή έκανε πολύ καλή δουλειά η ηθοποιός τής χάρισε ένα προσωπικό δώρο, ένα κολιέ από τη συλλογή της», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Η Τέιλορ η οποία πέθανε το 2011 από καρδιακή ανεπάρκεια, ήταν παντρεμένη οκτώ φορές με επτά διαφορετικούς άνδρες, όπως αναφέρει το People. Ο Σουίμερ δεν διευκρίνισε σε ποιο από τα διαζύγια η μητέρα του εκπροσώπησε την ηθοποιό ωστόσο πρόσθεσε για εκείνη.

«Δεν τα βάζεις εύκολα μαζί της. Από την άλλη όμως πλευρά, είναι ένα πραγματικά ζεστό, γενναιόδωρο και χαρούμενο άτομο. Αγαπά τις τέχνες και δεν ξεχνά ποτέ τα γενέθλια ή την επέτειο κάποιου».

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σάττι: Ξεσάλωσε με τους συνεργάτες της στην Άννα Βίσση (Video)

Ορέστης Χαλκιάς: «Η ιδιωτική μου ζωή δεν αφορά κανέναν» – Τι αποκάλυψε για το τέλος του Maestro

Σοφία Λόρεν: Κλείνει τα… 90 και το γιορτάζει με γκλάμορους δείπνο στη Ρώμη

paschalis-new
Πασχάλης: Ξεσπά μπροστά στην κάμερα – «Έχει παρατραβήξει το πράγμα, φτάνει!» (Video)

durant-antetokounmpo
Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται να δελεάσουν τον Αντετοκούνμπο

parelasi-7
25η Μαρτίου: Εντυπωσίασε η στρατιωτική παρέλαση με τα νέα οπλικά συστήματα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

LilyAllen
Lily Allen: Το πορτρέτο του «West End Girl» κατακτά την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου (photos/video)

puerto-vagiarta-1
Πώς η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον έκαναν διάσημο το Πουέρτο Βαγιάρτα

mo salax liverpool – new
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Kaxlas
Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Donald-Trump
Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

fuel-pass_2403_1920-1080_new
Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

paschalis-new
durant-antetokounmpo
parelasi-7
