Survivor: Το ΓΕΣ επικοινώνησε με την παραγωγή -Φήμες για επιστροφή της Γεσθημανής Κουτούζογλου στην Αθήνα και στρατοδικείο

Εντονο παρασκήνιο από νωρίς στο φετινό Survivor καθώς σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες, προς το παρόν, πληροφορίες, η Γεσθημανή Κουτούζουγλου μπήκε στο αεροπλάνο και επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να περάσει ακόμη και από στρατοδικείο!

Η παίκτρια του Survivor που ανήκει στις Ενοπλες Δυνάμεις, φέρεται να μην είχε εξασφαλίσει άδεια παραμονής στο εξωτερικό και πληροφορίες φέρνουν το ΓΕΣ να έχει επικοινωνήσει με την παραγωγή της εκπομπής, ζητώντας την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Η παίκτρια είχε ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών, ωστόσο δεν μπορεί να βγει στο εξωτερικό χωρίς σχετική έγκριση από τον στρατό.

Την είδηση αναπαράγει και το armyvoice, σημειώνοντας πως αν περάσει από στρατοδικείο (εφ’ όσον βέβαια πρώτα επιβεβαιωθεί η επιστροφή της στην Ελλάδα), κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση, σε περίπτωση που κριθεί λιποτάκτης.

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