Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Σχιστού μετά την ανατροπή βυτιοφόρου

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού, που είχε διακοπεί λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας λόγω ανατροπής βυτιοφόρου, που μετέφερε υγραέριο.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για λόγους ασφαλείας, ενώ το φορτίο που μετέφερε το βυτιοφόρο, που ανετράπη, μεταγγίστηκε σε άλλο όχημα της ίδιας εταιρείας.

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