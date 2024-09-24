24.09.2024 12:45

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα φύλα είναι δύο, δεν μπορώ να δεχτώ το ουδέτερο» (Video)

Τη γνώμη της για τα φύλα και τα non-binary άτομα εξέφρασε η Μαρίνα Σταυράκη, επισημαίνοντας ότι η ίδια θεωρεί ότι αυτά είναι δύο: το αρσενικό και το θηλυκό, δηλώνοντας αδυναμία να αποδεχτεί το «ουδέτερο».

«Φύσει συντηρητικός άνθρωπος θεωρώ ότι τα φύλα είναι δύο: αρσενικό και θηλυκό. Κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες είναι αποδεκτές, βέβαια το “το” δεν μπορώ να το δεχτώ, το ουδέτερο και θεωρώ ότι δημιουργεί μια σύγχυση στη νέα γενιά» είπε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείσα για τα φίλτρα που χρησιμοποιεί στις φωτογραφίες της, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι ο καθένας θα πρέπει να διαχειρίζεται την εικόνα του όπως ο ίδιος επιθυμεί.

«Θεωρώ ότι το 80%, 90% βάζουν φίλτρα. Τα φίλτρα θα πρέπει, αν χρησιμοποιούνται και όσοι τα χρησιμοποιούμε, να έχουν την υπερβολή. Σίγουρα κάποια που γράφουν είναι υπερβολικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει αυτοδιάθεση του ατόμου, δηλαδή μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και την εικόνα του όπως κρίνει. Αν ας πούμε στην Ελένη, στην Πόπη, σε εμένα, αρέσει αυτό, αρκεί να μην βλάπτουμε τον διπλανό μας, θα μου πεις τον βλάπτουμε επειδή χαλάμε την αισθητική του και αυτό το ακούω. Σε όποιον αρέσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον πρώην σύζυγο της, Γιώργο Πατούλη και αποχώρησε από το σημείο, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να απέχει παντελώς σε κάτι παρελθοντικό από τη στιγμή που η ζωή προχωρά…

«Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τοποθετηθώ για αυτό το θέμα. Ο κύκλος “Πατούλη” έκλεισε. Ό, τι έχετε δει, το παρακολουθούμε όλοι. Θέλω να απέχω εντελώς» είπε μεταξύ άλλων.

