Συμεών Κεδίκογλου: Στην εργασιακή ανασφάλεια, μετά από πέντε χρόνια δόκιμης υπηρεσίας, οι 2.500 Εποχικοί Πυροσβέστες με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη!

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«O αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι οι συμβάσεις των 2.500 Εποχικών Πυροσβεστών, που λήγουν την 31η Οκτωβρίου, δεν θα ανανεωθούν. Αντίθετα, θα προχωρήσει σε νέα προκήρυξη, αδιαφορώντας για την πολύχρονη εμπειρία τους» αναφέρει σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου.

Και συνεχίζει: «Ο Υπουργός πανηγυρίζει για τον «μέσο όρο» των καμένων στρεμμάτων κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, αποσιωπώντας το «μαύρο ρεκόρ» των 4 εκατ. καμένων στρεμμάτων από το 2019. Φαίνεται να ξεχνά, όμως, την αναντικατάστατη συνεισφορά των Εποχικών Πυροσβεστών όλα αυτά τα χρόνια, με τις ατελείωτες επιφυλακές και τις εξαντλητικές βάρδιες που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν, αγγίζοντας τα όρια των σωματικών και ψυχολογικών αντοχών τους. Όπως ξεχνά και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έμεναν άνεργοι επί έξι μήνες κάθε χρόνο, ενώ καλύπτονταν από επίδομα ανεργίας μόνο για τρεις μήνες…

Προσπαθεί, επίσης, ο Υπουργός να «χρυσώσει το χάπι» με αόριστες υποσχέσεις για τη μοριοδότησή τους στις περιορισμένες προσλήψεις «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ) που θα γίνουν. Ωστόσο, η πολιτική αυτή ούτε τα 3.600 οργανικά κενά στο Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτει, ούτε αξιοποιεί ουσιαστικά τη «δεξαμενή» των έμπειρων Εποχικών Πυροσβεστών.

Καλούμε την κυβέρνηση να ξαναδεί το θέμα με τη δέουσα προσοχή!»

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