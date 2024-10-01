search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2024 18:45

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην υποκριτική 7 χρόνια μετά την αποχώρησή του

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις εθεάθη σε ένα κινηματογραφικό πλατό αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτώντας τη συγκλονιστική επιστροφή του στην υποκριτική.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, 67 ετών, φωτογραφήθηκε την Κυριακή να δείχνει μόλις και μετά βίας αναγνωρίσιμος ενώ οδηγούσε μια μοτοσικλέτα στους δρόμους του Μάντσεστερ της Αγγλίας, με τον ηθοποιό Σον Μπιν πίσω του.

Για τη σκηνή, που γυρίστηκε για μια νέα ταινία που ονομάζεται «Avelyn», ο Ντέι Λιούις ήταν ντυμένος με ένα πράσινο μπομπέρ τζάκετ, μαύρο παντελόνι, καφέ μπότες και μαύρα γάντια.

Φορούσε επίσης ένα λευκό κράνος ασφαλείας, χρυσά γυαλιά οράσεως ενώ έφερε μια περιποιημένη γκρίζα γενειάδα που έρχεται σε αντίθεση με την όψη που είχε σε πρόσφατες εκδηλώσεις του Χόλιγουντ.

Οι εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν απάντησαν αμέσως όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν εάν αυτή η ταινία σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 65χρονος Μπιν παίζει τον ρόλο ενός πρώην στρατιώτη και το «Avelyn» διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80.

Δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για τον ρόλο του Ντέι Λιούς. Η ταινία δεν είναι ακόμα καταχωρημένη στο προφίλ του στο IMDB.

Τον Νοέμβριο του 2017, ο βραβευμένος ηθοποιός μοιράστηκε ότι η απόφασή του να αποσυρθεί ήταν κάπως απότομη.

«[Εγώ] δεν ήξερα καν ότι επρόκειτο να σταματήσω να παίζω», εξομολογήθηκε στο περιοδικό W.

«Ξέρω ότι ο [σκηνοθέτης] Paul [Thomas Anderson] και εγώ γελάσαμε πολύ πριν κάνουμε την ταινία. Και μετά σταματήσαμε να γελάμε γιατί και οι δύο κυριευτήκαμε από μια αίσθηση θλίψης».

