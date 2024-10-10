Ερυθρά Θάλασσα: Τάνκερ ελληνικής διαχείρισης χτυπήθηκε από πύραυλο των Χούθι

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο επλήγη την Πέμπτη στην Ερυθρά Θάλασσα από πύραυλο ή drone, που πιθανόν εκτοξεύτηκε από τους Χούθι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το τάνκερ έχει σημαία Λιβερίας και σύμφωνα με την ναυτιλιακή επιθεώρηση Tradewinds πρόκειται για πλοίο ελληνικής διαχείρισης.

Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής ταυτότητα του ιδιοκτήτη και του χρήστη του δεξαμενόπλοιου, το οποίο φέρεται να μετέφερε χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η βρετανική εταιρεία εκτίμησης ναυτιλιακού κινδύνου, το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά του πλευρά και τη γέφυρα, περίπου 73 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα στην Υεμένη, την οποία ελέγχουν οι Χούθι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πλήρωμα είναι ασφαλές και το τάνκερ συνεχίζει την πορεία του προς το Μουσκάτ του Ομάν.

