Ο Τζορτζ Μπάλντοκ είχε μείνει εκτός αποστολής στην Εθνική Ελλάδας, εξαιτίας τραυματισμού και έμεινε μόνος στο σπίτι του, όπου και βρέθηκε νεκρός στην πισίνα, με ένα μισοάδειο μπουκάλι βότκα δίπλα του σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Τον Μπάλντοκ αναζητούσε η σύζυγός του, που κατοικεί στην Αγγλία μαζί με το παιδί του -το οποίο είχε σήμερα γενέθλια- αλλά δεν κατάφερε να τον βρει και άρχισε να ανησυχεί. Ενημέρωσε έτσι έναν κοινό φίλο για να πάει στο σπίτι του στη Γλυφάδα, όπου και βρέθηκε τελικά νεκρός.

Η ΕΛ.ΑΣ πήρε καταθέσεις από γείτονες, εξέτασε τις κάμερες

Ο φίλος της οικογένειας – κατά άλλες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της βίλας – τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στις 22:29 το βράδυ και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και έφθασε εκεί στις 22:38. Διαπίστωσε τον θάνατό του και στη συνέχεια περίμενε την Ασφάλεια για να αναλάβει βάσει πρωτοκόλλου την υπόθεση, η Σήμανση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες της οικίας και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από γείτονες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα στο σώμα του, . Αναμένονται η νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις για τα αίτια του θανάτου.

Ποιος ήταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ

O Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου 1993 και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Μίλτον Κέιν Ντονς, ομάδα όπου έκανε ντεμπούτο το Μαϊο του 2010 σε παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον.

Με τη φανέλα της Μίλτον Κέιν Ντονς κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2017. Σε αυτά τα επτά χρόνια αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στις αγγλικές Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Πρέμιερ Λιγκ), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League.

