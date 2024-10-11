Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε σχολικό λεωφορείο χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα

Οδηγός σχολικού λεωφορείου συνελήφθη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, διότι μετέφερε μαθητές χωρίς να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Πρόκειται για έναν 61 ετών οδηγό, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του ΚΟΚ και του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

