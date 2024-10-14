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14.10.2024 09:42

Βίκυ Βολιώτη για υιοθεσία: «Δεν ήρθε ουρανοκατέβατο ή από ανάγκη – Το ήθελα από μικρή» (Video)

14.10.2024 09:42
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Τη γνώμη της για τα φαινόμενα βίας που σημειώνονται μεταξύ των ανηλίκων εξέφρασε η Βίκυ Βολιώτη, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο και ότι απλώς, προβάλλεται περισσότερο, πλέον.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Weekenders», η ηθοποιός τόνισε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εξέλιξη αυτή βαραίνει τους γονείς, αναφερόμενη και στη μεγάλη επιρροή των social media.

Μιλώντας για την κόρη της, η Βίκυ Βολιώτη τόνισε ότι η κόρη της δεν περνά χρόνο στα social media και ότι δεν έχει καν κινητό δικό της, υπογραμμίζοντας ότι δεν διανοείται να είναι κάπου μαζί της και να την έχει αφήσει να ασχολείται με το κινητό, μια εικόνα που βλέπει συχνά γύρω της.

«Δεν νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά τώρα το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, νομίζω ότι απλώς τώρα του δίνουμε πιο πολύ προσοχή, ακούγονται περισσότερο, βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είναι πολυπαραγοντικό το θέμα, έχει σίγουρα να κάνει με το περιβάλλον του σχολείου. Το σχολείο έχει πάψει να είναι ένας χώρος όπου μαζευόμαστε για να έρθουμε σε επαφή με τη γνώση, την παιδεία, την καλλιέργεια και την εξοικείωσή μας με το κοινωνικό σύνολο. Νομίζω ότι ότι απλώς είναι ένας χώρος συγκέντρωσης και φύλαξης παιδιών, αλλά νομίζω ότι έχουμε κι εμείς μεγάλη ευθύνη οι γονείς, σίγουρα είναι και τα social» είπε και πρόσθεσε:

«Η κόρη μου δεν μπαίνει στα social, η Άννα δεν έχει κινητό ακόμα και δεν το ζητάει. Δεν έχει tablet δικό της και όταν είμαι με την Άννα φροντίζω να είμαι μαζί της και να κάνουμε παρέα. Μου φαίνεται τρελό δηλαδή, να πάμε, ας πούμε το καλοκαίρι να πάμε να φάμε κάπου, σε μία ταβέρνα και να της δώσω το κινητό. Βλέπω τα παιδιά πολλές φορές δεν σηκώνουν το κεφάλι από το κινητό ή το τάμπλετ. Παρατηρώντας μαθαίνουμε τον κόσμο, όταν δεν παρατηρείς τον κόσμο τι ικανότητες και την εφόδια έχεις για να αντιμετωπίσεις κοινωνικά τον κόσμο;».

Τέλος, αναφερόμενη στην υιοθεσία της κόρης της, τόνισε ότι είναι κάτι που από μικρή ηλικία ήθελε να κάνει κάποια στιγμή.

«Το σκεφτόμουν από μικρή αυτό. Είναι κάτι το οποίο είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι αν κάνω παιδιά, αν θελήσω παιδιά, θα μου άρεσε να υιοθετήσω, είναι κάτι το οποίο δεν ήρθε ουρανοκατέβατο ή από ανάγκη» είπε συγκεκριμένα.

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