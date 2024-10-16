Κόλαση φωτιάς σε διυλιστήριο πετρελαίου στην επαρχία Χουζεστάν, στο Ιράν (Videos)

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στο διυλιστήριο πετρελαίου της Pars Petro Shushtar, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Τοπικός αξιωματούχος απέδωσε την πυρκαγιά σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.
Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, χωρίς να αναφερθεί σε ακριβή αριθμό. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά», συμπλήρωσε.
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