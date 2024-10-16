Κόλαση φωτιάς σε διυλιστήριο πετρελαίου στην επαρχία Χουζεστάν, στο Ιράν (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στο διυλιστήριο πετρελαίου της Pars Petro Shushtar, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

DINSDAG 15-10-2024

Een van de brandstoftanks van de Shushtar Pars Petro-raffinaderij in Iran vatte vlam nadat een tanker in botsing kwam met de benzinetanks van de raffinaderij. pic.twitter.com/Krabcd3678 October 15, 2024

Τοπικός αξιωματούχος απέδωσε την πυρκαγιά σε «πρόσκρουση βυτιοφόρου σε δεξαμενές», συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται.

The fire at Iran's Petro Shushtar refinery erupted after a tank truck collided with petroleum tanks, the governor of Shushtar said. https://t.co/fV8t3WAnME pic.twitter.com/96bHFGlFNW — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2024

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, χωρίς να αναφερθεί σε ακριβή αριθμό. «Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ζελένσκι θα παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» του στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ

Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέρριψε και 2ο ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Χάκαραν μαζικά σκούπες ρομπότ και τις έβαλαν να φωνάζουν ρατσιστικές προσβολές