19.10.2024 17:14

Σολτς: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την προμήθεια Eurofighter στην Τουρκία» – Το «έκτακτο» του Anadolu

19.10.2024 17:14
solts_erdogan

Oι συζητήσεις για την προμήθεια Eurofighter στην Τουρκία είναι «έργο σε εξέλιξη» και η Βρετανία έχει τον ενεργό ρόλο σε αυτές δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το Reuters. 

Το Βερολίνο ενέκρινε πρόσφατα πωλήσεις όπλων στη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Τουρκία, φέρεται να δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του πρακτορείου Anadolu, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερες».

Η δήλωση που φέρεται να έκανε ο Όλαφ Σολτς από την Κωνσταντινούπολη έρχεται στον απόηχο των πληροφοριών που θέλουν το Βερολίνο έχει «ανάψει το πράσινο φως» για την προμήθεια μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα. 

Νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

O γερμανός καγκελάριος απεύθυνε εκ νέου έκκληση για κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά «πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο». 

Ο Όλαφ Σολτς παράλληλα προειδοποίησε για την άνοδο της ακροδεξιάς, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε μορφή απάνθρωπου αποκλεισμού, «ούτε ο αντισημιτισμός ούτε η ισλαμοφοβία».

«Η Τουρκία επιθυμεί να αναπτύξει τη συνεργασία, να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρελθόντος με τη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ Γερμανία για την προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας» τόνισε από πλευράς του ο πρόεδρος Ερντογάν. 

«Άγκυρα και Βερολίνο δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν τις τρομοκρατικές ομάδες, ιδιαίτερα το PKK, τη FETO, που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και στη Γερμανία» υποστήριξε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι έχει «επεκτατική νοοτροπία», και ότι σαφώς δεν επικεντρώνεται στο να κρατά τον πόλεμο εντός «ορισμένων ορίων». 

