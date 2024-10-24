Η υπεξαίρεση «μαμούθ» στην Καθολική Εκκλησία και οι 2 ιερείς που «ξέπλεναν» στα… μπουζούκια – Πώς γινόταν η ροή των χρημάτων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι δύο ιερείς, με υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, ωστόσο η Αρχή έχει επεκτείνει τους ελέγχους της σε ένα γενικότερο εύρος. «Ιερές» επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα με χρήματα που έκαναν φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας εντόπισε η έρευνα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και πέντε επιχειρηματίες. Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα έχει ενδείξεις για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σκάνδαλο εντοπίζεται στην επισκοπή Σύρου, μιας από τις μεγαλύτερες καθολικές επισκοπές στη χώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς ακριβώς γινόταν η διασύνδεση μεταξύ των λογαριασμών των ιερέων και των πέντε επιχειρηματιών, που ελέγχονται.

Περίπου 3 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες ότι «έκαναν φτερά» από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας. Στο στόχαστρο βρίσκονται δύο ιερείς, ο ένας πολύ ψηλά ιστάμενος στην ιεραρχία και ένας ακόμη, προερχόμενος από την Κρήτη φέρονται να πρωταγωνιστούν στην υπόθεση. Σε ό,τι αφορά στους επιχειρηματίας, ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Ο ένας από τους δύο ελεγχόμενους ιερείς φαίνεται πως εμφανίζεται ως διαχειριστής συγκεκριμένου λογαριασμού της Καθολικής Εκκλησίας, τα χρήματα του οποίου κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς πέντε συγκεκριμένων ατόμων τα οποία και συνδέονται μεταξύ τους με τα δύο μάλιστα να έχουν συγγενική σχέση αφού πρόκειται για ανδρόγυνο.

Για το γεγονός φέρεται να έχει ενημερωθεί από την Αρχή και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό, ενώ η Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος με ανακοίνωσή της δηλώνει πως αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση.



Η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Ι. Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

«Αθήνα 24/10/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει.

Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος.

Από το Γραφείο Τύπου»

Η παράνομη διαρροή χρημάτων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άρχισε να διερευνά την υπόθεση και εντόπισε ότι από συγκεκριμένους λογαριασμούς που διαχειρίζονταν δύο ιερείς, οι οποίοι έχουν υψηλή θέση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, έφευγαν χρήματα και κατέληγαν σε πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο. Αυτή η τακτική είχε ξεκινήσει πριν από οκτώ χρόνια.

Αρχικά, η Αρχή ενημερώθηκε από τις τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε υπεξαιρεθεί από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ και μετά αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες τόσο των δύο ιερέων όσο και των επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων.

Η τελευταία περίπτωση ήταν πριν από λίγες μέρες με ένα έμβασμα 50.000 ευρώ. Από την αρχή φτάσανε στους δύο ιερείς, οι οποίοι ελέγχονται για κακουργηματική υπεξαίρεση και στη συνέχεια στους ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις για διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Δεσμεύτηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, αλλά και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Και όλα τα συμπεράσματα του επικεφαλής της Αρχής βρίσκονται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας, προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά, για να δει η αρμόδια εισαγγελική αρχή αν θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση και ξέπλυμα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ιστορικό βλαβών είχε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ που «δεν έπιασαν τα φρένα του» και έπεσε πάνω σε άλλο

ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρωτοβουλία για μόνιμη στέγαση των σωματείων του ΕΚΑ – Συνάντηση με Κώστα Μπακογιάννη

Ενδοοικογενειακή βία στη Λευκάδα: 20χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μητέρα και αδερφή (video)