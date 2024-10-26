Ναταλία Δραγούμη: Είχα μία κοπέλα stalker που μου ευχόταν να πέσω με τη μηχανή και να χτυπήσω το πρόσωπό μου

Για την εμμονική της θαυμάστρια, που έφτασε στο σημείο να της εύχεται να πάθει ατύχημα με τη μηχανή, μίλησε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή Weekenders.

Όπως αφηγήθηκε στη συνέντευξή της η ηθοποιός μια γυναίκα την παρακολουθούσε για χρόνια, φτάνοντας στο σημείο να εύχεται να πάθει κάποιο ατύχημα.

«Είχα μία κοπέλα stalker για πάρα πολλά χρόνια, η οποία ερχόταν σπίτι μου, την έβλεπα κάτω στις σκάλες. Μου ευχόταν να πέσω με τη μηχανή και να χτυπήσω το πρόσωπό μου και να πάω στο νοσοκομείο. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγνώμη μέσω Facebook», ανέφερε.

Χρόνια μετά η stalker της ζήτησε συγγνώμη μέσω Facebook.

Η αυτοκαταστροφική συνήθεια

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την αυτοκαταστροφική της συνήθεια να καταναλώνει γλυκά σε υπερβολικό βαθμό στα φοιτητικά της χρόνια.

«Η μεγαλύτερη ατασθαλία που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν όταν στα φοιτητικά μου χρόνια, έτρωγα γλυκά σε υπερβολικό βαθμό, που αυτό γινόταν ίσως αυτοκαταστροφικό. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι μικρότερη η μητέρα μου δεν με άφηνε να τρώω όσα γλυκά ήθελα», είπε χαρακτηριστικά.

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