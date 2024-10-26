search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2024 15:13

Ναταλία Δραγούμη: Είχα μία κοπέλα stalker που μου ευχόταν να πέσω με τη μηχανή και να χτυπήσω το πρόσωπό μου

26.10.2024 15:13
natalia-dragoymi-new

Για την εμμονική της θαυμάστρια, που έφτασε στο σημείο να της εύχεται να πάθει ατύχημα με τη μηχανή, μίλησε η Ναταλία Δραγούμη στην εκπομπή Weekenders.

Όπως αφηγήθηκε στη συνέντευξή της η ηθοποιός μια γυναίκα την παρακολουθούσε για χρόνια, φτάνοντας στο σημείο να εύχεται να πάθει κάποιο ατύχημα.

«Είχα μία κοπέλα stalker για πάρα πολλά χρόνια, η οποία ερχόταν σπίτι μου, την έβλεπα κάτω στις σκάλες. Μου ευχόταν να πέσω με τη μηχανή και να χτυπήσω το πρόσωπό μου και να πάω στο νοσοκομείο. Μετά από χρόνια μου ζήτησε συγνώμη μέσω Facebook», ανέφερε.

Χρόνια μετά η stalker της ζήτησε συγγνώμη μέσω Facebook.

Η αυτοκαταστροφική συνήθεια

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την αυτοκαταστροφική της συνήθεια να καταναλώνει γλυκά σε υπερβολικό βαθμό στα φοιτητικά της χρόνια.

«Η μεγαλύτερη ατασθαλία που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν όταν στα φοιτητικά μου χρόνια, έτρωγα γλυκά σε υπερβολικό βαθμό, που αυτό γινόταν ίσως αυτοκαταστροφικό. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι μικρότερη η μητέρα μου δεν με άφηνε να τρώω όσα γλυκά ήθελα», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Έλεν Μίρεν: «Δεν είμαι γεμάτη νιάτα, αλλά είμαι γεμάτη ζωή»

Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα η κόρη μου να βρει έναν σύντροφο υποστηρικτικό σαν τον πατέρα της»

Ανδρέας Ευαγγελόπουλος: Ο «εθνικός σταρ» παντρεύτηκε τον σύντροφό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

igoumenitsa-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

zoi_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος

ruggeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος στην Ισπανία με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Ζητούσε ρατσιστικά μηνύματα από γυναίκα για να… αυτοϊκανοποιηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

karystianoy kasselakis tzakri tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το «χαρτί» των παροχών και η δεξαμενή ΠΑΣΟΚ, η πτώση της Καρυστιανού και ο Σαμαράς, το διαζύγιο Κασσελάκη – Τζάκρη και οι διορθώσεις της ΕΛΑΣ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 11:29
athina-oikonomakoy-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτες δηλώσεις μετά τους όρκους αγάπης με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Είμαι ευτυχισμένη» (Video)

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μέσι τον… νου σου – Γκανέζος «μάγος» προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το Πράσινο Ακρωτήρι (video)

igoumenitsa-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

1 / 3