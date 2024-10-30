Θύμιος Γεωργόπουλος: Ο «περίεργος» διορισμός στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο, ο Πολάκης και η κόντρα με Κασσελάκη

Σε μία σημαντική αποκάλυψη για τον τρόπο που διορίστηκε Διοικητής στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Γενικό Νοσοκομείο ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος προχώρησε η εκπομπή «ΕΔΩ*» του One Channel.

Διοικητής χωρίς πλειοψηφία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού Ρενάτο Λέκκα ο Θύμιος Γεωργόπουλος διορίστηκε το 2017 με ανεξήγητο τρόπο (τότε το χαρτοφυλάκιο των νοσοκομείων είχαν ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης) καθώς υπήρξε το εξής παράδοξο: στην ψηφοφορία της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών του 2017 δεν έλαβε τις περισσότερες θετικές ψήφους αλλά ήρθε δεύτερος. Συγκεκριμένα από τους τέσσερις υποψήφιους διοικητές του Γενικού Νοσοκομείου ο Γιώργος Καραλής έλαβε μία θετική ψήφο, ο Ιωάννης Πετρόχειλος δύο θετικές ψήφους, ο Βασίλειος Θεοδώρου 3 θετικές και ο Ευθύμιος Γεωργόπουλος έλαβε δύο θετικές ψήφους,

Η σειρά σύμφωνα με την ψηφοφορία:

Βασίλειος Θεοδώρου (3) Ευθύμιος Γεωργόπουλος (2) Ιωάννης Πετρόχειλος (2) Γιώργος Καραλής (1)

Τη θέση όμως κατέλαβε ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε δύο ψήφους με το αιτιολογικό πως η ψήφος του προέδρου μέτρησε διπλή παρότι και ο κ. Βασιλείου είχε την ψήφο του προέδρου (πρόεδρος ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας) και παρότι η ψήφος του προέδρου κάθε σώματος μετράει διπλή μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας, που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε.

Η απόφαση μάλιστα της επιτροπής ανέφερε: Δεδομένου ότι δεν είχε διαμορφωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 3/5, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλου μέτρησε διπλή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ολοκλήρωσε την πλειοψηφία της επιλογής που, ήδη, υπάρχει για τους κατωτέρω υποψηφίους, από τα παρακάτω νοσοκομεία.

Τα πρακτικά της Επιτροπής για την Αξιολόγηση των υποψηφίων Διοικητών (συνεδρίαση 16/02/2017) παρουσιάστηκαν στην εκπομπή καθώς και η ψηφοφορία αλλά και οι τελικές αποφάσεις.

Στο περιβάλλον Πολάκη ο Γεωργόπουλος

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή ο Θύμιος Γεωργόπουλος ήταν και είναι άνθρωπος του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ρεπορτάζ αναγνώστηκε και ανάρτηση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τον κ. Γεωργόπουλο: «Ο Θύμιος ήταν ένας από τους καλύτερους διοικητές που είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους 27 σε σύνολο 115 που διορίσαμε που ήταν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Του είχα αναθέσει τον Ερυθρό Σταυρό και όταν διώξαμε τον διοικητή του Κρατικού της Νίκαιας τον ορίσαμε εκεί».

Η κόντρα με Κασσελάκη

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις πρόσφατες κόντρες που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη καθώς ο ίδιος κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή πριν απολυθεί από τον εκλεγμένο τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θύμιος Γεωργόπουλος είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι ο Στέφανος Κασσελάκης τον είχε ρωτήσει για τον μισθό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του είχε ζητήσει επίσης να μπει υποθήκη το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ για να το δανείσει. Και οι δύο αυτές δηλώσεις του πρώην Οικονομικού Διευθυντή του κόμματος είχαν διαψευστεί από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη. Η περίπτωση του κ. Γεωργόπουλου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τα ΜΜΕ καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρεται να είχε διορίσει τρεις συγγενείς του ως υπάλληλους του ΣΥΡΙΖΑ.

