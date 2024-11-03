Γρεβενά: 2χρονο παιδί που κατάπιε κέρμα μεταφερόταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου

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Τουλάχιστον τρία νοσοκομεία χρειάστηκε να αλλάξει ένα δίχρονο παιδί μέχρι να λάβει αίσιο τέλος η περιπέτεια του στη Θεσσαλονίκη.

Τι ανέφερε η αναισθησιολόγος στην ΕΡΤ.

Περιπέτεια για 2χρονο παιδί από τα Γρεβενά και την οικογένειά του. Το παιδί κατάπιε κέρμα, μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο, από εκεί στα Ιωάννινα και τελικά η ταλαιπωρία του έλαβε τέλος στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γρεβενών, όπου η παιδίατρος κατόπιν συνεννόησης με το νοσοκομείο Ιωαννίνων, αποφάσισαν να διακομιστεί εκεί.

Στη συνέχεια η αναισθησιολόγος δήλωσε αναρμόδια λόγω της ηλικίας του παιδιού και επίσημα το νοσοκομείο δεν μπορούσε να αναλάβει το συγκεκριμένο περιστατικό, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και εκεί έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια, καθώς ήδη ο ανήλικος πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

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