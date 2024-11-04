search
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2024 19:42

Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη – Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός μηχανής

04.11.2024 19:42
troxaio-new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/11) στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, όταν ΙΧ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της οδού Καζαντζάκη και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

