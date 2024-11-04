Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/11) στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, όταν ΙΧ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λόγω του τροχαίου, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της οδού Καζαντζάκη και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Μάτι: Για «οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης» του εγκλήματος μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ισαάκ Σούσης: Πέθανε ο στιχουργός του «Νότου» και του «Τούρκου στο Παρίσι»

Κώστας Αγοραστός: Αρνήθηκε την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος για το μπάζωμα στα Τέμπη και… πέταξε το μπαλάκι