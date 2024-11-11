«Αυτή τη στιγμή ο κινηματογράφος βρίσκεται σε ασφυξία», δήλωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης σε ομιλία του στη Βουλή σχετικά με το περιβάλλον ανάπτυξης των κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα.

«Ο κινηματογράφος ασφυκτιά σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Και στο κομμάτι της χρηματοδότησης» σημείωσε ο Διαμαντής Καραναστάσης και αναφέρθηκε σε όλα εκείνα που ακόμη δεν έχουν γίνει στη χώρα μας για να προαχθεί η 7η Τέχνη: «κινηματογραφικά γυρίσματα με… άδειες κατάληψης χώρου, εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ακόμη και στα αυτοκίνητα σε σκηνές δράσης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του… Τομ Κρουζ, του Κιάνου Ριβς και του Λίαμ Νίσον, τεχνητές εκρήξεις με… άδεια λατομείου είναι μερικές από τις συνέπειες της ανυπαρξίας πλαισίου για τον Κινηματογράφο».

«Είμαι δημιουργός, με τη δημιουργία εκφράζομαι», είπε ο ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», ενώ αναφέρθηκε στις μελέτες που έχει ο ίδιος πραγματοποιήσει για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, τον Κινηματογράφο, την Εξωστρέφεια των Τεχνών, προσδοκώντας να συμβάλλει σε πραγματικές πρωτοβουλίες στον Πολιτισμό.

