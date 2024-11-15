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15.11.2024 13:04

Κόνιτσα: Ανήλικες κατηγορούνται ότι χτύπησαν 12χρονη και τη βιντεοσκοπούσαν – Τέσσερις συλλήψεις

15.11.2024 13:04
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Στη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών προχώρησε η αστυνομία, μετά από την καταγγελία 12χρονης και της μητέρας της για επίθεση που δέχθηκε.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη της Κόνιτσας και οι τέσσερις ανήλικες κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, απειλή, συκοφαντική δυσφήμιση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το epiruspost, όπως καταγγέλθηκε από την ανήλικη, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/11), μετά το πέρας των μαθημάτων και έξω από το σχολείο όπου φοιτεί, μία εκ των κατηγορουμένων, αφού νωρίτερα είχε εκφράσει και απειλές εναντίον της, άσκησε σε βάρος της σωματική βία.

Παράλληλα, μία εκ των κατηγορουμένων, βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο, ενώ οι υπόλοιπες δύο είχαν διαδώσει σε τρίτους ψευδή γεγονότα για εκείνη.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της καταγγέλλουσας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Οι τέσσερις ανήλικες που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 12,12, 14 και 16 ετών.

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