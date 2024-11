Δεκάδες πτήσεις της British Airways καθηλώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (18/11) λόγω ενός σοβαρού προβλήματος στο λογισμικό της εταιρείας, προκαλώντας χάος σε αεροδρόμια ανά την Ευρώπη.

Λόγω του προβλήματος οι πιλότοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχέδια πτήσης και έπρεπε να καλέσουν με άλλο τρόπο το κέντρο επιχειρήσεων στο Χίθροου.

Οι επιβάτες άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα γύρω στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρει η Daily Mail αλλά ορισμένοι έλεγαν ότι το πρόβλημα εμφανιζόταν δικτυακά και νωρίτερα.

British Airways have lost all Communications to aircraft around Europe due to an IT outage, flights will be managed by Heathrow air traffic control to get inbound flights back to base



(Unsure if this will affect other bases)