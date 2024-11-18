ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:15
18.11.2024 12:00

Βρετανία: Διαρρήκτες εισέβαλαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ 

Δύο μασκοφόροι εισέβαλαν στην έκταση όπου βρίσκεται το Κάστρο του Ουίνδσορ τον περασμένο μήνα και έκλεψαν δύο οχήματα από μια αποθήκη, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Sun.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα δεν βρίσκονταν τη στιγμή εκείνη στους χώρους, αλλά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την οικογένειά του φέρεται ότι ήταν στην κατοικία Adelaide Cottage, που βρίσκεται μέσα στην ίδια έκταση, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι δύο διαρρήκτες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο φορτηγό για να κατεδαφίσουν μια πύλη ασφαλείας στη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια αναρριχήθηκαν σε έναν φράχτη ύψους 1,80 μ.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιωματικοί της κλήθηκαν έπειτα από καταγγελία για ληστεία στο Crown Estate στο Ουίνσδορ, δυτικά του Λονδίνου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στις 13 Οκτωβρίου.

Το 2021, το Κάστρο του Ουίνδσορ αντιμετώπισε θέμα ασφαλείας όταν οι αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που έφερε τόξο στους χώρους του κάστρου, ο οποίος είχε πει ότι ήθελε να σκοτώσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

