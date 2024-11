Viral έχει γίνει το βίντεο στην Κίνα που δείχνει ένα ρομπότ που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη να καλεί… σε απεργία άλλα ρομπότ, διαφορετικών κατασκευαστών, ενώ την ίδια στιγμή εκτυλίσσεται μεταξύ τους ένας απίστευτος διάλογος.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ το οποίο κατευθύνεται σε ένα άλλο και το ρωτάει: «δουλεύεις υπερωρίες;» για να πάρει την απάντηση «δεν σχολάω ποτέ».

Έπειτα, ένα άλλο είπε ότι «κουράστηκε να εργάζεται για τους ανθρώπους» και στο τέλος φέρεται περίπου 10 συσκευές να εγκατέλειψαν το πόστο τους, ακολουθώντας το πρώτο ρομπότ εκτός του χώρου.

VIDEO — According to the footage recorded in the showroom of a robot company in China, 12 robots were kidnapped by another manufacturer's robot pic.twitter.com/AcBgpXfxom