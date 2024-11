Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία με βαλλιστικό πύραυλο νέου τύπου συνιστά «ξεκάθαρη και σοβαρή κλιμάκωση της βαρβαρότητας αυτού του πολέμου».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), o Ζελένσκι ανέφερε πως η παραδοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο παρείχε «ακόμη περισσότερες αποδείξεις ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη».

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraine’s largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a…