O Xρήστος Λούλης αφιέρωσε στην Έμιλυ Κολιανδρή το πρώτο τους τραγούδι και… Ελβις – Τα δάκρυα της ηθοποιού και το φιλί (videos)

Ο Χρήστος Λούλης και η Εμιλυ Κολιανδρή εδώ και 23 χρόνια είναι μαζί και δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Καλεσμένοι σε εκπομπή της ΕΡΤ μαζί με τους προσωπικούς τους φίλους, οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν το πως γνωρίστηκαν, με τον Λούλη να προβαίνει σε μία κίνηση που αιφνιδίασε την σύντροφό του, αλλά παράλληλα την έκανε να βουρκώσει από συγκίνηση.

Την ημέρα που έγιναν ζευγάρι, άκουγαν στο ραδιόφωνο το τραγούδι «τα ήσυχα βράδια» το οποίο σηκώθηκε και τραγούδησε ο Λούλης, με την σύντροφό του να τον ακολουθεί στα μισά του τραγουδιού και στο τέλος του χάρισε ένα φιλί.

Δεν έμεινε εκεί ο ταλαντούχος ηθοποιός όμως. Ακολούθησε άλλη μία αφιέρωση, με το Can’t Help falling in love with you, του Ελβις Πρίσλεϊ, με την Κολιανδρή να μην κρύβει τη συγκίνησή της.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Σάρωσε ξανά η Νικολούλη – Έφτασε σε τέταρτο το 43,4%

Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Κατής

Η on air συγκίνηση του Χαριτάτου για τον Σούρα: «Τον ήξερα πάνω από 10 χρόνια, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ» (Video)