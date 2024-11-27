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27.11.2024 18:50

Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία σε επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και μαχαίρια

27.11.2024 18:50
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Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε οικισμό σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, για την πρόληψη και καταπολέμηση της μικροεγκληματικότητας αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επιπλέον αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ενώ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και των Διευθύνσεων Τροχαίας Αττικής και Αστυνομίας Αθηνών, καθώς και αστυνομικοί σκύλοι.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 53 κατ’ οίκον έρευνες, ελέγχθησαν 90 άτομα, ενώ προσήχθησαν 9 και συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, που -κατά περίπτωση- κατηγορούνται για ναρκωτικά, όπλα, απομιμητικά προϊόντα, κλοπή καπνικών προϊόντων και μη έκδοση δελτίων ταυτότητας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ακινητοποιήθηκαν 4 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 12 άδειες κυκλοφορίας και 9 άδειες ικανότητες οδήγησης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 769,9 γραμμ. κάνναβης,

• δενδρύλλιο κάνναβης,

• 18 φαρμακευτικά δισκία,

• 10.890 πακέτα καπνικών προϊόντων (κλοπιμαία αξίας 500.000 ευρώ),

• 2 σπαθιά,

• 4 μαχαίρια,

• 4 φυσίγγια,

• 3 πιστόλια,

• αεροβόλο,

• 5 ασύρματοι,

• 23 σκληροί δίσκοι,

• 2 φωσφορούχα γιλέκα,

• 311 απομιμητικά προϊόντα,

• 465 ευρώ και

• 2 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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