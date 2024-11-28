Κτηνωδία στον Λαγκαδά: Τουλάχιστον 13 σκυλιά και μία γάτα νεκρά από «φόλες» (video)

Αντιμέτωποι με μια κτηνωδία έρχονται τον τελευταίο ενάμιση μήνα οι κάτοικοι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Όπως καταγγέλλουν, βρίσκουν σε διαφορετικά σημεία σε καθημερινή βάση νεκρά ζώα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Λαγκαδά, Ευάγγελο Γεράκη, έχουν εντοπιστεί σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον 13 νεκρά σκυλιά και μία γάτα.

Για τον λόγο αυτό, ο αντιδήμαρχος Λαγκαδά έχει καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων στις αρμόδιες Αρχές.

Κάτοικοι και αρχές ελπίζουν ότι σύντομα να βρεθεί ο δράστης.

