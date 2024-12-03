Εργατικό δυστύχημα στο Ωραιόκαστρο: 29χρονος παρασύρθηκε από μηχάνημα που χειριζόταν

Τραγικό θάνατο βρήκε 29χρονος εργαζόμενος σε εταιρία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στις 3 το μεσημέρι ο 29χρονος έπεσε από μηχάνημα το οποίο χειριζόταν και στη συνέχεια το εν λόγω μηχάνημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου.

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