Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο με οξεία μέθη 13χρονη – Αγόρασε βότκα από σούπερ μάρκετ

Με συμπτώματα οξείας μέθης διακομίσθηκε μια 13χρονη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί με την παρέα της αγόρασε βότκα από σούπερ μάρκετ της Μεσαράς.

Αρχικά η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί προληπτικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπεύθυνου του σούπερ μάρκετ, ενός 57χρονου, για την παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

