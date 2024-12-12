Όσκαρ 2025: Θα μεταδοθούν για πρώτη φορά ζωντανά και μέσω της streaming πλατφόρμας Hulu της Disney (video)

Το Όσκαρ για το καλύτερο streaming 2025 πηγαίνει στο… Hulu. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι τα Όσκαρ 2025 θα προβληθούν και μέσω πλατφόρμας streaming.

Μέχρι τώρα, η τελετή απονομής των βραβείων μεταδιδόταν ζωντανά από το δίκτυο ABC σε περισσότερες από 200 χώρες.

Φέτος οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και μέσω της πλατφόρμας Hulu της Disney. Όσοι δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν ζωντανά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν οn demand την επόμενη μέρα στο Hulu.

Παρουσιαστής της λαμπερής τελετής θα είναι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής, Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien), ο οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), σύμφωνα με το Deadline.

Η τελική λίστα των Όσκαρ 2024-25 θα αποκαλυφθεί στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2025.

Η 97η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2025 στο Dolby Theater του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒC για 50η συνεχή χρονιά.

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