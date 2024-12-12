Ποια σημάδια «φωνάζουν» ότι πρέπει να μειώσεις τη ζάχαρη στη διατροφή σου

Το να τρώτε ένα γλυκάκι μια φορά στο τόσο, ειδικά τώρα που είναι γιορτές, δεν είναι κακό. Αλλά η υπερβολική ζάχαρη στην διατροφή μας σε σταθερή βάση, μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά στις γυναίκες να περιορίζουν την ημερήσια πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης σε όχι περισσότερο από 25 γραμμάρια και στους άνδρες σε 37,5 γραμμάρια.

«Το να τρώτε περισσότερα από αυτά τα συνιστώμενα ημερήσια όρια περιστασιακά πιθανότατα δεν θα έχει πάρα πολλές παρενέργειες, έρευνες έχουν δείξει ότι η σταθερή κατανάλωση υπερβολικής ζάχαρης έχει συνδεθεί με χρόνιες φλεγμονές, καρδιακές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2 και διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου», σύμφωνα με την διατροφολόγο Έιμι Γκούντσον

«Είναι σημαντικό να προσέχετε την πρόσληψη ζάχαρης και να προσπαθείτε να περιορίσετε την κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων στη διατροφή σας», προσθέτει, και περιγράφει τα προειδοποιητικά σημάδια που δίνει το σώμα μας όταν καταναλώνουμε παραπάνω ζάχαρη.

7 σημάδια ότι τρώτε υπερβολική ζάχαρη

Λαχταράτε συνεχώς ζάχαρη

Η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη αυξάνει τον γλυκαιμικό δείκτη στο αίμα μας και δημιουργεί έναν «φαύλο κύκλο», στον οποίον όση περισσότερη ζάχαρη καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο τη λαχταράμε συνεχώς.

Τα επίπεδα ενέργειας «ανεβοκατεβαίνουν»

Οι γρήγορες αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να προκαλέσουν και διακυμάνσεις στα επίπεδα ενέργειας.

Τη μια στιγμή αισθάνεστε υπερκινητικοί και στη συνέχεια ξαφνικά κουρασμένοι.

Αισθάνεστε συνέχεια πεινασμένοι

Τα γλυκά είναι γενικά υψηλά σε θερμίδες, αλλά δεν έχουν πραγματικά θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη. Αυτό κάνει το σώμα σας να το καίει γρήγορα, αφήνοντάς σας πεινασμένους.

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να συμβάλλει σε αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε μερικούς ανθρώπους.

Μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Nutrients, διαπίστωσε ότι υπήρχε ισχυρή σχέση μεταξύ της αυξημένης πρόσληψης πρόσθετης ζάχαρης και των υψηλότερων επιπέδων αρτηριακής πίεσης σε συμμετέχοντες ηλικίας 65-80 ετών.

Προβλήματα στα δόντια

«Η ζάχαρη είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην τερηδόνα, οπότε αν αντιμετωπίζετε συχνά οδοντικά προβλήματα, θα μπορούσε να είναι σημάδι υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης», υποστηρίζει η διαιτολόγος.

Παίρνετε παραπάνω κιλά

Εάν τρώτε πολύ ζάχαρη τακτικά, μπορεί να παρατηρήσετε ότι παίρνετε βάρος. «Το υψηλό σάκχαρο μπορεί να διαταράξει το μεταβολισμό και μπορεί να βλάψει το οικοσύστημα του μικροβιώματος του εντέρου μας, το οποίο ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα», εξηγεί η Δρ. Γκούντσον.

Χρόνιος πόνος

Η συνεχής κατανάλωση πολλών ζαχαρούχων τροφών και ποτών μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή και χρόνιο πόνο.

Σύμφωνα με μία μελέτη του 2020, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Medicine, το υπερβολικό λίπος και η ζάχαρη μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο χρόνιο πόνο σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα.

Πηγή: iatropedia

Photos By Pixabay

