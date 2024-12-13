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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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13.12.2024 20:45

Στην 15η θέση των 100μ. πεταλούδα η Δαμασιώτη με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

13.12.2024 20:45
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Με την κατάληψη της 15ης θέσης στα 100μ. πεταλούδα και ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών, ολοκλήρωσε η Γεωργία Δαμασιώτη την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Η αθλήτρια του Ωκεανού σημείωσε χρόνο 57.12 στον ημιτελικό του αγωνίσματος, βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά του δευτερολέπτου το 57.14 που είχε κάνει στον πρωινό προκριματικό. Η συνολική εμφάνιση της στην ουγγρική πρωτεύουσα κρίνεται εξαιρετική, δεδομένου ότι στα 200μ. πεταλούδα κατέλαβε την 9η θέση και συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών.

Να σημειωθεί ότι η ασταμάτητη Γκρέτσεν Ουόλς κατέρριψε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα, καθώς τερμάτισε σε 52.87 και βελτίωσε το 53.24 που είχε κάνει το πρωί. Το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα ήταν 54.05 της Καναδής Μάγκι ΜακΝιλ, ενώ είναι χαρακτηριστικό είναι ότι καμία από τις υπόλοιπες κολυμβήτριες που συμμετέχουν στο αγώνισμα δεν “κατέβηκε” καν τα 55 δευτερόλεπτα.

Η αυριανή 5η ημέρα των αγώνων περιλαμβάνει τις πιο υποσχόμενες ελληνικές συμμετοχές. Στις 10:41 π.μ., ο Απόστολος Παπαστάμος αγωνίζεται στην 3η προκριματική σειρά των 400μ. μικτή ατομική, αγώνισμα στο οποίο έχει συνολικά την όγδοη επίδοση με το 4:05.19, που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν καταφέρει να κολυμπήσει σε ανάλογο χρόνο, έχει αρκετές ελπίδες πρόκρισης στον τελικό, που θα γίνει αύριο το απόγευμα. Στην 2η σειρά του ίδιου αγωνίσματος θα μετάσχει ο Δανιήλ Γιουρτζίδης.

Στις 7:54 μ.μ. είναι προγραμματισμένη η «γρήγορη» σειρά στα 800μ. ελεύθερο ανδρών, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μάρκου. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει την όγδοη επίδοση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες με 7:36.39, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί στην «καλή» σειρά του αγωνίσματος, μαζί με τους αθλητές που θεωρούνται τα φαβορί για το βάθρο. Η τελική του κατάταξη, βέβαια, θα γίνει βάση χρόνου στο σύνολο των σειρών (υπάρχουν άλλες τέσσερις σειρές που θα γίνουν το πρωί).

Η Νόρα Δράκου θα «πέσει» στις 11:07 στην 8η σειρά των 50μ. ελεύθερο, με στόχο να καταρρίψει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (24.69), που κρατάει από το 2010, και να διεκδικήσει μία θέση στα ημιτελικά. Η Μαρίλεια Δρασίδου αγωνίζεται στις 11:47 στην 4η σειρά των 50μ. πρόσθιο και ο Γιώργος Ασπουγαλής στις 12:04 στην 5η σειρά του αντίστοιχου αγωνίσματος των ανδρών.

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