Ιταλία: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς με τσεκούρι στην Πάδοβα

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Ένας άνδρας 32 ετών, με καταγωγή από την Νιγηρία, επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς σήμερα στις 6 το πρωί, ώρα Ιταλίας, σε κεντρική περιοχή της Πάδοβας, στην Ιταλία.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και όταν, έπειτα από λίγο, προσπάθησε να επιτεθεί στον συνάδελφό του, ο δεύτερος αστυνομικός τον πυροβόλησε στα πόδια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν τρομοκρατικά κίνητρα και ο δράστης φέρεται να πάσχει από σοβαρό ψυχικό νόσημα.

Η αστυνομικοί, πριν πυροβολήσουν, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν σπρέι πιπεριού, όπως και «τέιζερ», χωρίς να καταφέρουν να σταματήσουν τον 32χρονο. Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Εκτός από το τσεκούρι, ο άνδρας έφερε στην τσέπη του και δύο μαχαίρια.

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