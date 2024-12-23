Πάτρα: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το ακραίο bullying σε 17χρονο – Τον έβαλαν να πιει ούρα με σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Φρικιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για το bullying σε 17χρονο από την Πάτρα, κατά την πενθήμερη εκδρομή του σχολείου του στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες του flamis.gr, οι συμμαθητές του νεαρού χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μία 17χρονη κοπέλα, προκειμένου το θύμα να πιει αλκοόλ με ούρα και σπέρμα.

Η 17χρονη μάλιστα, φέρεται να ήταν παρούσα και στον ξυλοδαρμό που υπέστη στη συνέχεια το θύμα, με δράστη τον «νταή του σχολείου» και αθλητή πυγμαχίας.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να σχεδιάστηκε-υλοποιήθηκε από 4 άτομα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έγινε και απόπειρα από τους υπαίτιους του μπούλινγκ, να κρυφτεί το περιστατικό από τους αρμοδίους.

Αίσθηση έχει προκαλέσει και η στάση της διευθύντριας του σχολείου.

Ο ΑΝΤ1 κάλεσε στο σχολείο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, και η διευθύντρια ρώτησε τον δημοσιογράφο γιατί κάλεσε εφόσον το δημοσίευμα δεν ανέφερε για ποιο σχολείο επρόκειτο, και όταν εκείνος της απάντησε ότι η ταυτοποίηση του σχολείου είχε ήδη γίνει μέσα από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκείνη… του έκλεισε το τηλέφωνο.

Έχει ήδη διαταχθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Νίκο Νικολάου προκαταρκτική εξέταση για το θέμα, ενώ το Συμβούλιο των Καθηγητών αποφάσισε να συνεδριάσει για το συγκεκριμένο ζήτημα στις 8 Ιανουαρίου.

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