Πάτρα: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το ακραίο bullying σε 17χρονο – Τον έβαλαν να πιει ούρα με σπέρμα

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Φρικιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για το bullying σε 17χρονο από την Πάτρα, κατά την πενθήμερη εκδρομή του σχολείου του στη Θεσσαλονίκη.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες του flamis.gr, οι συμμαθητές του νεαρού χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μία 17χρονη κοπέλα, προκειμένου το θύμα να πιει αλκοόλ με ούρα και σπέρμα.
Η 17χρονη μάλιστα, φέρεται να ήταν παρούσα και στον ξυλοδαρμό που υπέστη στη συνέχεια το θύμα, με δράστη τον «νταή του σχολείου» και αθλητή πυγμαχίας.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και να σχεδιάστηκε-υλοποιήθηκε από 4 άτομα.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έγινε και απόπειρα από τους υπαίτιους του μπούλινγκ, να κρυφτεί το περιστατικό από τους αρμοδίους.
Αίσθηση έχει προκαλέσει και η στάση της διευθύντριας του σχολείου.
Ο ΑΝΤ1 κάλεσε στο σχολείο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, και η διευθύντρια ρώτησε τον δημοσιογράφο γιατί κάλεσε εφόσον το δημοσίευμα δεν ανέφερε για ποιο σχολείο επρόκειτο, και όταν εκείνος της απάντησε ότι η ταυτοποίηση του σχολείου είχε ήδη γίνει μέσα από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκείνη… του έκλεισε το τηλέφωνο.
Έχει ήδη διαταχθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Νίκο Νικολάου προκαταρκτική εξέταση για το θέμα, ενώ το Συμβούλιο των Καθηγητών αποφάσισε να συνεδριάσει για το συγκεκριμένο ζήτημα στις 8 Ιανουαρίου.
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