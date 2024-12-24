Χρήσιμες συμβουλές για ποτό με ασφάλεια – Πώς να αποφύγουμε το hangover και τη δηλητηρίαση από το αλκοόλ

Στις μέρες των γιορτών, οι περισσότεροι καταναλώνουμε οινοπνευματώδη ποτά και μάλιστα με μεγαλύτερη συχνότητα και σε μεγαλύτερη ποσότητα από το συνηθισμένο.

Οι γιατροί SOS μας δίνουν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για να αποφύγουμε το hangover, τη δηλητηρίαση από αλκοόλ και γενικά τις περιπέτειες …με το ποτό και να μην βρεθούμε στα επείγοντα του νοσοκομείου Χριστουγεννιάτικα!

Συμβουλές για ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ – Πώς μπορούμε να προλάβουμε το hangover;

Ο βασικότερος κανόνας πρόληψης για να μην μεθύσουμε, είναι να μην πιούμε αλκοόλ. Αλλά επειδή αυτό τέτοιες μέρες θεωρείται μάλλον απίθανο ας ακολουθήσουμε τους κάτωθι κανόνες:

Δεν πίνουμε με άδειο στομάχι. Ένα σνακ ή ένα γεύμα μια ώρα πριν την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μας βοηθήσει. Καταναλώνουμε πριν την έξοδο κατά προτίμηση: σνακ με αλμυρό τυρί/ λιπαρή τροφή/ μια κουταλιά λάδι/ένα ποτήρι γάλα διότι επιβραδύνουν την απορρόφηση του αλκοόλ από το σώμα.

Κατά τη διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ, προχωρούμε σε διαλείμματα κατανάλωσης νερού. Ιδανικά ένα ποτήρι νερό με κάθε ποτό, γιατί το αλκοόλ μας οδηγεί συχνά στην τουαλέτα, αφυδατώνοντας τον οργανισμό και επιδεινώνοντας τη μέθη.

Εάν το είδος ποτού το επιτρέπει, προσθέτουμε σε αυτό νερό ή παγάκια αυξάνοντας έτσι τον όγκο του, αλλά κρατώντας το ποσοστό της αλκοόλης σταθερό.

Δεν βιαζόμαστε να πιούμε το ποτό μας, αλλά το απολαμβάνουμε με αργούς ρυθμούς πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο ποτήρι. Θα ήταν, δε, καλό να υπάρχει κάποιο συνοδευτικό φαγητό (όχι πολύ αλμυρό) στο τραπέζι, καθότι το άδειο στομάχι απορροφά γρηγορότερα το αλκοόλ.

Μένουμε σε μία επιλογή ποτού. Έτσι δεν χάνουμε το λογαριασμό στο πόσο έχουμε πιει, αλλά ούτε ανακατεύουμε διάφορα ποτά, επιβαρύνοντας το στομάχι μας.

Επιλέγουμε ποτά ή κοκτέιλ χωρίς ζαχαρούχα αναψυκτικά που επιτείνουν τη δράση του αλκοόλ. Δεν ξεγελιόμαστε με τα γλυκά ποτά τύπου λικέρ καθώς η γλυκόζη που περιέχουν οδηγεί στη γρηγορότερη απορρόφηση της αλκοόλης.

Αποφεύγουμε τις «μπόμπες» – νοθευμένα ποτά. Αν δεν είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα των ποτών, προτιμάμε μια μπύρα, ένα εμφιαλωμένο κρασί ή ένα από τα τυποποιημένα κοκτέιλ γνωστών ετικετών.

Όσα οινοπνευματώδη προέρχονται από απόσταξη (π.χ. ούζο, βότκα, τσίπουρο) είναι πιο βαριά από εκείνα που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μπύρα).

Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα να χορέψουμε, δεν το σκεφτόμαστε και μπαίνουμε στο χορό, αφού ιδρώνοντας αποβάλουμε την αλκοόλη.

Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και η αντίδρασή του στην κατανάλωση αλκοόλ ποικίλλει. Σεβόμαστε τα όρια του δικού μας οργανισμού.

Μέθη – Εμετός – Οξεία δηλητηρίαση από αλκόολ – Πως ενεργούμε;

Τα πρώτα συμπτώματα της μέθης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιβράδυνση στις αντιδράσεις μας, ενώ όσο περισσότερο αλκοόλ καταναλώνουμε μπορεί να καταλήξουμε χωρίς συντονισμό κινήσεων ή χωρίς ισορροπία. Ο λόγος μας μπορεί να γίνει συγκεχυμένος, η όρασή μας να επηρεαστεί και να βλέπουμε διπλά ή ακόμα και να παρουσιάσουμε δυνατές συναισθηματικές αντιδράσεις (βία ή κλάματα).

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι παρουσιάζουμε σημάδια μέθης, εμείς οι ίδιοι η κάποιος φίλος μας, σταματάμε άμεσα την κατανάλωση του αλκοόλ.

Στις πιο ήπιες περιπτώσεις μέθης, ξεκινάμε άμεσα:

1.ΔΕΝ πίνουμε γάλα μετά το μεθύσι.

2.ΔΕΝ πίνουμε λάδι.

3.ΔΕΝ καταπίνουμε σκόνη καφέ, δεν πίνουμε καφέ.

Όλα αυτά επιβαρύνουν τον οισοφάγο και υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον φράξουν, προκαλώντας ολέθρια αποτελέσματα, καθώς αποτρέπουν τη διαφυγή αερίων από το στομάχι. Πίνουμε μικρές γουλιές διαυγών υγρών για ενυδάτωση. Περιμένουμε περίπου 30 λεπτά μετά τον τελευταίο εμετό.

Παραδείγματα διαυγούς υγρού είναι το νερό, το Gatorade ή το Powerade. Εάν μπορούμε, πίνουμε 1-2 ποτήρια νερό (όσο αντέχει το στομάχι μας) και συνοδεύουμε και με 1-2 φρυγανιές ή κάποιο παξιμάδι, ώστε να διατηρήσουμε τα υγρά στον οργανισμό, να αποφύγουμε την αφυδάτωση και να διαλυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα το αλκοόλ.

Πρέπει ή όχι να επιδιώξουμε να κάνουμε εμετό;

Αν και κάποιοι φίλοι, μας συστήνουν να επιχειρήσουμε να κάνουμε εμετό, πρόκειται για μία επικίνδυνη τακτική. Εάν αισθανόμαστε ότι θα κάνουμε εμετό, είναι καλύτερο να το αφήσουμε να συμβεί φυσικά.

Τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος φίλο μας κάνει εμετό:

Προσπαθούμε να τον κρατήσουμε όρθιο.

Αν πρέπει να ξαπλώσει, βεβαιωνόμαστε ότι είναι ανάσκελα κι ότι το στόμα και οι αναπνευστικές οδοί είναι καθαρές.

Αν αρχίσει να πνίγεται, ζητάμε αμέσως βοήθεια.

Δεν τον αφήνουμε μόνο του ακόμη κι αν δεν αντέχουμε την όψη ή τη μυρωδιά του εμετού.

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ ή σε απώλεια αισθήσεων, κώμα ή και θάνατο. Η ποσότητα αλκοόλ που χρειάζεται για να προκληθεί δηλητηρίαση από αλκοόλ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν το μέγεθος, το βάρος, την ηλικία, κ.α. Οι έφηβοι και όσοι δεν έχουν εμπειρία στην κατανάλωση αλκοόλ είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι.

Αν υποψιαστούμε ότι κάποιος έχει πάθει δηλητηρίαση από αλκοόλ, το αντιμετωπίζουμε ως επείγον περιστατικό και καλούμε ασθενοφόρο. Μένουμε μαζί του μέχρι να φτάσει βοήθεια! Η αντιμετώπιση της οξείας μέθης, στον κωματώδη ή ληθαργικό ασθενή γίνεται μόνο σε νοσοκομείο.

Ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζει κάποιος όταν έχει πάθει δηλητηρίαση από αλκοόλ;

Αναπνέει λιγότερες από δώδεκα φορές το λεπτό ή σταματάει να αναπνέει για δέκα δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Αποκοιμιέται και δεν μπορούμε να τον ξυπνήσουμε.

Το δέρμα του είναι κρύο, ιδρωμένο, χλωμό και μελανιάζει.

Τι κάνουμε αν κάποιος χάσει τις αισθήσεις του μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ:

Τον γυρίζουμε στο πλάι με το κεφάλι επίσης γυρισμένο στο πλάι (στάση ανάρρωσης). Βεβαιωνόμαστε ότι αναπνέει κι ότι το στόμα και οι αναπνευστικές οδοί είναι ανοιχτές. Αν σταματήσει να αναπνέει, του δίνουμε το φιλί της ζωής. Ξεκουμπώνουμε όποιο σφιχτό ρούχο φοράει που μπορεί να περιορίζει την αναπνοή του. Τον κρατάμε ζεστό (όχι πολύ όμως) χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα ή ένα παλτό.

Καλούμε ασθενοφόρο, χωρίς να τον αφήνουμε καθόλου μόνο του. Αν πρέπει να απομακρυνθούμε, ζητάμε από κάποιον που εμπιστευόμαστε να καλέσει εκείνος το ασθενοφόρο.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία!

