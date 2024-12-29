Νεκρός 21χρονος influencer μετά από θανατηφόρο challenge – Τον πλήρωσαν για να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι με τη μία

Ο Ταϊλανδός influencer, Thankam Kanthee, έχασε τη ζωή του όταν αποδέχτηκε και έφερε εις πέρας challenge, στο οποίο έπρεπε να καταναλώσει ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι με τη μία.

Ο κατά τον κόσμο γνωστός, «Bank Leicester», συμμετείχε συχνά σε δοκιμασίες έναντι χρηματικού ποσού.

Η τελευταία πρόκληση, του στέρησε τη ζωή αφού κατανάλωσε 350ml ουίσκι για το ποσό των 30.000 μπατ (840 ευρώ περίπου), σε πάρτι γενεθλίων στην πόλη Chanthaburi.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ο Kanthee άρχισε να νιώθει αδιάθετος και παρά τον έντονο ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων, ο ίδιος εθεάθη να κάνει εμετό.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, κατέρρευσε.

Ο influencer διακομίστηκε άμεσα στο Τοπικό Νοσοκομείο, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του λόγω δηλητηρίασης από το αλκοόλ.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ταραχή στους διαδικτυακούς ακόλουθους και θαυμαστές του Thankam Kanthee.

Οι Αρχές έχουν ήδη προβεί στην σύλληψη του διοργανωτή του πάρτι, Ekkachart «Em» Meephrom, ο οποίος φέρεται να παρότρυνε τον 21χρονο για την αποδοχή του challenge.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο Ekkachart παραδόθηκε στις Αρχές και κρατείται για τις επόμενες 12 ημέρες τουλάχιστον, ενώ μάλιστα κατηγορείται για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας.

Αδίκημα το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με των ποινικό κώδικα της Ταϊλάνδης, με ποινή φυλάκισης 10 ετών, την καταβολή του προστίμου των 200.000 μπατ ή και τα δύο. Η υπόθεση ωστόσο, ερευνάτε ακόμα.

Η είδηση του θανάτου του 21χρονου, έχει προκαλέσει θλίψη στους ακόλουθούς του, οι οποίοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

