ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:18
31.12.2024 11:47

Βρετανία: Συναγερμός για την εξάπλωση του νοροϊού – Οδηγίες για 48ωρη καραντίνα σε όσους μολύνθηκαν

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία για την εξάπλωση κρουσμάτων του εξαιρετικά μεταδοτικού νοροϊού, συχνότερου αιτίου εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας.

Ο νοροϊός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο, ή αν αγγίξει κάποιος μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα και στη συνέχεια το στόμα του.

Έξαρση των κρουσμάτων νοροϊού στη Βρετανία – Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα

Βάσει στοιχείων των προηγούμενων ημερών αποκαλύπτεται μια αύξηση κατά 86% των εισαγωγών σε νοσοκομεία ασθενών με νοροϊό στη Βρετανία σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα την περσινή χρονιά. Όπως προκύπτει κατά μέσο όρο νοσηλεύονταν 756 ασθενείς με νοροϊό ημερησίως σε νοσοκομειακές κλίνες σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Ο νοροϊός συνδέεται με περίπου 12.000 εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία της Βρετανίας ετησίως, ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση σε άτομα με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα συχνότερα συμπτώματα του ιού αυτού είναι διάρροια, εμετός, ναυτία, στομαχόπονος και αφυδάτωση.

Οι οδηγίες του βρετανικού ΕΣΥ σε όσους μολύνονται με νοροϊό

Το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας απηύθυνε έκκληση σε όσους μολύνονται με τον νοροϊό να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο αναρρώνουν με ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι «λίαν δυσάρεστα», αλλά σε γενικές γραμμές υποχωρούν σε περίπου δύο 24ωρα.

«Ο νοροϊός είναι ένας στομαχικός ιός που προκαλεί διάρροια και εμετό. Μπορεί να είναι λίαν δυσάρεστη η νόσηση, αλλά συνήθως εξαφανίζεται σε περίπου δύο μέρες.

Αν κολλήσετε, μείνετε σπίτια σας, αναπαυθείτε και πιείτε άφθονα υγρά», ανέφερε σε προειδοποιητικό του μήνυμα στο Χ το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αλκοολούχα τζελ χεριών δεν σκοτώνουν το νοροϊό, που μπορεί να μεταδοθεί και από τροφές που έχει παρασκευάσει ή χειριστεί άτομο μολυσμένο, αλλά και από τυχόν μολυσμένα σεντόνια, που θα πρέπει να πλέονται στους 60 βαθμούς Κελσίου.

Συνιστούν δε τακτικό πλύσιμο των χεριών και απολύμανση μολυσμένων επιφανειών με ένα προϊόν καθαρισμού με βάση τη χλωρίνη, ενώ καλούν τους αρρώστους να μένουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν την κουζίνα, μέχρις ότου υποχωρήσουν εντελώς τα συμπτώματα.

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του "Τhis is Athens City Festival" (vid)

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα (video)

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

