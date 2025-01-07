Ρόρι Γκάλαχερ: Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του στο Μπέλφαστ – Τα πρώτα αρνητικά σχόλια των φαν

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Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Ιρλανδού συνθέτη και μουσικού Ρόρι Γκάλαχερ πραγματοποιήθηκαν στο Μπέλφαστ προς τιμήν του αείμνηστου καλλιτέχνη, της μουσικής του και των δεσμών του με την πόλη.
Το άγαλμα του Ρόρι Γκάλαχερ ανεγέρθηκε έξω από τη μουσική σκηνή Ulster Hall, έναν χώρο, στον οποίο εμφανιζόταν τακτικά.
Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από τους γλύπτες Άντο Μπρέναν, Τζέσικα Τσέκλεϊ της Bronze Art Ireland και Ντέιβιντ Ο’ Μπράιεν της Bronze Art Ireland.
Πηγή έμπνευσης ήταν ένα εξώφυλλο του περιοδικού Melody Maker που κυκλφόρησε τον Ιανουάριο του 1972 με τον Γκάλαχερ στη σκηνή του Ulster Hall.
Παρά την ακρίβεια της πόζας του αγάλματος, οι θαυμαστές έσπευσαν να επικρίνουν την επιλογή της κιθάρας, καθώς ο Gallagher συνδέθηκε πολύ πιο συχνά με το Stratocaster. Πιο απροσδόκητα, το άγαλμα έχει επίσης επικριθεί επειδή φαίνεται θηλυκό. «Τι σχέση έχει μια γκόμενα με τηλεκάστερ με τον Ρόρι Γκάλαχερ;» ρωτά ένας χρήστης. «Μοιάζει με την Κιμ Ντιλ με την κιθάρα του Μπρους Σπρίνγκστιν», λέει ένας δεύτερος. «Ως θαυμαστής του Rory και τον συνάντησα την ημέρα, αυτό είναι απαίσιο! Μοιάζει περισσότερο με τη Madonna», γράφει ένας τρίτος. «Ο Ρόρι Γκάλαχερ μοιάζει με τη Σερ», λέει ένας τέταρτος θαυμαστής του θρυλικού κιθαρίστα.
Γεννημένος στο Μπάλισανον και μεγαλωμένος στο Κορκ, ο Γκάλαχερ μετακόμισε το 1967 στο Μπέλφαστ, μια πόλη που θα γινόταν ο ακρογωνιαίος λίθος της μουσικής του πορείας.
Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε με τους Taste, το πρώτο του μπλουζ-ροκ τρίο, στα κλαμπ της πόλης Sammy Huston’s, The Maritime και Club Rado.
Στην αρχή της σόλο καριέρας του, σχημάτισε ένα νέο συγκρότημα με τον ντράμερ Γουίλγκαρ Κάμπελ και τον μπασίστα Τζέρι ΜακΑβόι.
Γνωστός για τις δυναμικές του ερμηνείες και την αφοσίωσή του στην τέχνη του, ο Γκάλαχερ καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην ιρλανδική ροκ μουσική και ως ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών.
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