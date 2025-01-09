Τηλεθέαση που δεν απέχει από εκείνες που σημειώνουν σειρές όπως οι «Grand Hotel», «Η γη της ελιάς» ή «Ο τιμωρός» και το «VIΠ- Καλά γεράματα» κατέφερε και χθες το «Σόι σου» στον Alpha αν και σε επανάληψη.

Ανάλογη επίδοση, από την δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων, σημείωσε και το «Στο παρα πέντε» του Mega, επίσης σε επανάληψη.

Ακλόνητος, από προχθές, στην τρίτη θέση του ημερήσιου Top 10 ήταν ο «Τροχός της τύχης».

H αναρρίχηση στην τέταρτη θέση του πίνακα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα το κεντρικό δελτίο του Star είναι το αξιοσημείωτο της ημέρας, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μακρά περίοδο, δελτίο ειδήσεων καταφέρνει να διακριθεί σε θέση αρκετά κοντινή αυτής με την κορυφαία τηλεθέαση.

Τα επίσης κεντρικά δελτία ειδήσεων, Μega και Alpha, αντιστοίχως, ήταν στη μέση της δεκάδας και σε σχέση με την κατάταξη της προηγούμενης ημέρας, έγινε αντιμετάθεση θέσεων.

Παρέμεινε εν τω μεταξύ το «Deal» στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, πλην όμως εμφανίστηκε την Τετάρτη πέντε θέσεις πιο κάτω από εκείνη που είχε «τερματίσει» την Τρίτη.

