09.01.2025

«Έσκισε» σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/1) η επανάληψη της σειράς «Το σόι σου»

tiletheasi_2107_1460-820_new
credit: pixabay

Τηλεθέαση που δεν απέχει από εκείνες που σημειώνουν σειρές όπως οι «Grand Hotel», «Η γη της ελιάς» ή «Ο τιμωρός» και το «VIΠ- Καλά γεράματα» κατέφερε και χθες το «Σόι σου» στον Alpha αν και σε επανάληψη.

Ανάλογη επίδοση, από την δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων, σημείωσε και το «Στο παρα πέντε» του Mega, επίσης σε επανάληψη.

Ακλόνητος, από προχθές, στην τρίτη θέση του ημερήσιου Top 10 ήταν ο «Τροχός της τύχης».

H αναρρίχηση στην τέταρτη θέση του πίνακα της Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα το κεντρικό δελτίο του Star είναι το αξιοσημείωτο της ημέρας, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μακρά περίοδο, δελτίο ειδήσεων καταφέρνει να διακριθεί σε θέση αρκετά κοντινή αυτής με την κορυφαία τηλεθέαση.

Τα επίσης κεντρικά δελτία ειδήσεων, Μega και Alpha, αντιστοίχως, ήταν στη μέση της δεκάδας και σε σχέση με την κατάταξη της προηγούμενης ημέρας, έγινε αντιμετάθεση θέσεων.

Παρέμεινε εν τω μεταξύ το «Deal» στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, πλην όμως εμφανίστηκε την Τετάρτη πέντε θέσεις πιο κάτω από εκείνη που είχε «τερματίσει» την Τρίτη.

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

guilfoyle_pierrakakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκιλφόιλ – Πιερρακάκη με φόντο την προεδρία του Eurogroup

ford-eu-ranger-EV-Range-16×9-2160×1215-feature.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

