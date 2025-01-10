Έπειτα από ένα σερί τριών ημερών στην κορυφαία θέση τηλεθέασης της σειράς «Το σόι σου», υποχώρησε και το διαδέχθηκε στις περισσότερες προτιμήσεις των τηλεθεατών η επίσης κωμική σειρά «Στο παρα πέντε», -την Πέμπτη που ήταν σε επανάληψη- όπως και οι δύο σειρές μυθοπλασίας- με τέταρτο το «Deal», θέση στην οποία είχε διακριθεί και την Τρίτη (7/1),αν και αυτή τη φορά είχε διαφοροποιημένη τηλεθέαση (-0,3%).

Ο «Τροχός της τύχης» με φρέσκο επεισόδιο ήταν πέμπτη επιλογή των τηλεθεατών και στην αμέσως επόμενη θέση βρέθηκε το ενημερωτικό «Live news» το οποίο συνδυαστικά με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το επεισόδιο «Είσαι το ταίρι μου», διαμόρφωσαν μια ισχυρή ζώνη εκπομπών στο Mega που «κράτησε» σταθερή μερίδα τηλεθεατών στη συχνότητα του σταθμού.

Ντάμπλ εμφανίσεων στην 10αδα με τα «καλύτερα» κατάφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καθώς το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς ταξιδιωτικών εκπομπών «The roadshow» εμφανίστηκε στην 10η θέση του Top 10.

