search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2025 18:23

Σειρά του «Παρα πέντε» να βρεθεί στην κορυφή της τηλεθέασης (9/1)

10.01.2025 18:23
para-pente-new

Έπειτα από ένα σερί τριών ημερών στην κορυφαία θέση τηλεθέασης της σειράς «Το σόι σου», υποχώρησε και το διαδέχθηκε στις περισσότερες προτιμήσεις των τηλεθεατών η επίσης κωμική σειρά «Στο παρα πέντε», -την Πέμπτη που ήταν σε επανάληψη- όπως και οι δύο σειρές μυθοπλασίας- με τέταρτο το «Deal», θέση στην οποία είχε διακριθεί και την Τρίτη (7/1),αν και αυτή τη φορά είχε διαφοροποιημένη τηλεθέαση (-0,3%).

Ο «Τροχός της τύχης» με φρέσκο επεισόδιο ήταν πέμπτη επιλογή των τηλεθεατών και στην αμέσως επόμενη θέση βρέθηκε το ενημερωτικό «Live news» το οποίο συνδυαστικά με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το επεισόδιο «Είσαι το ταίρι μου», διαμόρφωσαν μια ισχυρή ζώνη εκπομπών στο Mega που «κράτησε» σταθερή μερίδα τηλεθεατών στη συχνότητα του σταθμού.

Ντάμπλ εμφανίσεων στην 10αδα με τα «καλύτερα» κατάφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καθώς το επαναληπτικό επεισόδιο της σειράς ταξιδιωτικών εκπομπών «The roadshow» εμφανίστηκε στην 10η θέση του Top 10.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών: Νεκρός 70χρονος – Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μεταλλικές μπάρες

Πτώση ασανσέρ στον Ερυθρό Σταυρό: Με εντολή εισαγγελέα αναζητείται για να συλληφθεί ο τελευταίος συντηρητής

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο το Εφετείο – Τι δήλωσε ο πατέρας του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

nosokomeio_hania
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

candies_shutt
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Τροφές με έντονα χρώματα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:21
martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

1 / 3