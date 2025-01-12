search
Λος Άντζελες: Εκτός από τους ανθρώπους και τα ζώα ψάχνουν για καταφύγιο – Απομακρύνουν από άλογα μέχρι κουνέλια

Η φωτιά στη Καλιφόρνια συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, με το μέτωπο να έχει μεταφερθεί στην περιοχή Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες.

Εκεί, υπάρχουν αρκετές φάρμες και ζώα, με τους κατοίκους να προσπαθούν να τα φυγαδεύσουν. Η Τζανέλ Γκρας, εκπαιδεύτρια αλόγων, άρχισε να οργανώνει την εσπευσμένη απομάκρυνση 25 αλόγων και άλλων ζώων για τα οποία είχε την ευθύνη.

Ο ιππικός όμιλος στη περιοχή, έγινε κάτι σαν την… κιβωτό του Νώε: πολίτες έχουν μεταφέρει ζώα, προσπαθώντας να τα προστατέψουν από την πύρινη λαίλαπα. Πάνω από 100 άλογα, πόνυ, γαϊδούρια, αιγοπρόβατα και αγελάδες έχουν μεταφερθεί στον όμιλο.

«Δεν ήταν εύκολο να τα φυγαδεύσουμε. Υπήρχε πολύς καπνός, είχε πέσει σκοτάδι. Δεν έβλεπα τίποτα. Και το άλογο κι εγώ σκοντάφταμε πάνω σε πράγματα, σε κλαδιά… Πίστεψα πως θα ήμουν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς» είπε.

Η διευθύντρια του ιππικού ομίλου, Τζένι Νέβιν, ανέφερε: «Την πρώτη νύχτα, την Τρίτη, είχαμε πολλή κίνηση, τα πράγματα ήταν χαοτικά. Κατεφθανε κόσμος από παντού, ενίοτε για φέρει ολόκληρα φορτία, άλογα μέσα σε μεγάλα φορτηγά».

Δεν είναι όμως μόνο τα άλογα και τα πόνυ. Στους λόφους του Λος Αντζελες υπάρχουν διάφορα ζώα τα οποία ψάχνουν για καταφύγιο. Ανάμεσά τους κουνέλια, αδέσποτοι σκύλοι και γάτες και άλλα ζώα. 

Ενας άνδρας ρίσκαρε με τη ζωή του σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες, προκειμένου να σώσει ένα κουνέλι και να το μεταφέρει κάπου με ασφάλεια.

«Όσο θα σβήνουν οι φωτιές, θα έρχονται κι άλλα τραυματισμένα ζώα. Αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή» δήλωσε κτηνοτρόφος της περιοχής σε τοπικά ΜΜΕ.

