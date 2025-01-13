Το Taste Atlas έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα του με τα 100 χειρότερα πιάτα στον κόσμο. Μέσα σε αυτά και δύο ελληνικά φαγητά. Ευτυχώς όχι στις πρώτες θέσεις.

Στην 30η θέση βρίσκεται η σαλάτα με αγκινάρες

Το Taste Atlas στην περιγραφή του λέει ότι: «Είναι διαθέσιμη μόνο νωρίς την άνοιξη, κατά τις πρώτες ημέρες της Σαρακοστής, όταν συνήθως σερβίρεται ως ορεκτικό μαζί με ταραμοσαλάτα και ρεγγοσαλάτα». Η σαλάτα με αγκινάρες είναι μια παραδοσιακή ελληνική σαλάτα που προέρχεται από την Κρήτη. Αν και υπάρχουν παραλλαγές, η σαλάτα συνήθως παρασκευάζεται με έναν συνδυασμό από νεαρές και τρυφερές αγκινάρες, λεμόνι, χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα, σκόρδο, άνηθο, αλάτι και πιπέρι.

Οι αγκινάρες καθαρίζονται και βράζονται σε μείγμα από νερό και χυμό λεμονιού. Στη συνέχεια, κόβονται σε τέταρτα και στη μέση, τρίβονται με λεμόνι και τοποθετούνται σε πιατέλα. Ένα ντρέσινγκ από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα και σκόρδο περιχύνεται πάνω από τις αγκινάρες, ενώ η σαλάτα πασπαλίζεται με ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνεται, ανακατεύεται και σερβίρεται αμέσως.

Και στην 74η τα μπουρμπουρέλια

Τα μπουρμπουρέλια ή πολυσπόρι ή οσπριάδα ή πολυσπόρια είναι ένα ιδιαίτερο πιάτο που δεν γνωρίζουν πολλοί. «Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο παρασκευάζεται με μια ποικιλία από ανάμεικτα όσπρια, τα οποία μετατρέπονται σε μια πλούσια και χορταστική σούπα. Τα πιο συνηθισμένα υλικά περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό από φακές, φασόλια, ρεβίθια ή κουκιά, ενώ η σούπα συνήθως καρυκεύεται με ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού. Το πιάτο παραδοσιακά συνδέεται με την Κεφαλονιά, αλλά παρόμοιες παραλλαγές του βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει το Taste Atlas.

Ως χειρότερο πιάτο στον κόσμο αναδείχθηκε το Blodpalt από την Λαπωνία της Φινλανδίας. Πρόκειται για σκούρα καφέ ζυμαρικά που παρασκευάζονται με αλεύρι σίκαλης ή κριθαριού και αίμα ζώων.

