Το Taste Atlas δημοσίευσε την ετήσια λίστα με τα καλύτερα πιάτα στον κόσμο και ανάμεσά τους υπάρχουν δύο ελληνικά.

Ο γαστρονομικός οδηγός που είχε ανακηρύξει την ελληνική κουζίνα ως την καλύτερη στον κόσμο για το 2024, δημοσίευσε τη λίστα με τα 100 καλύτερα φαγητά η οποία βγήκε από 367.000 έγκυρες αξιολογήσεις για 11.258 πιάτα στη βάση δεδομένων.

Το πιάτο που είναι πρώτο στη λίστα είναι το κολομβιανό lechona. Πρόκειται για γεμιστό γουρούνι με κρεμμύδια, αρακά, ρύζι, φρέσκα βότανα και μπαχαρικά. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο της χώρας και στην εκτέλεση προβλέπεται ψήσιμο για αρκετό χρόνο, προκειμένου το κρέας να είναι τρυφερό και ζουμερό. Οι Κολομβιανοί το παρασκευάζουν σε γιορτές και πανηγύρια.

Την Ελλάδα τη συναντάμε στην 16η θέση της λίστας του Taste Atlas με τα παϊδάκια. «Τα αρνίσια παϊδάκια στη σχάρα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που είναι δημοφιλές σε όλη τη χώρα και συνήθως τρώγετε ως κύριο πιάτο. Συνήθως μαρινάρονται σε διάφορους συνδυασμούς ελαιολάδου, χυμού λεμονιού και διαφόρων φρέσκων βοτάνων πριν ψηθούν στη σχάρα σε παραδοσιακές ψησταριές με κάρβουνα» αναφέρει το Taste Atlas.

Η δεύτερη και τελευταία ελληνική συμμετοχή είναι στην 57η θέση της λίστας. Πρόκειται για το κλέφτικο που «είναι ένα τυπικό ελληνικό πιάτο που παρασκευάζεται συνήθως σε εορταστικές εκδηλώσεις και γιορτές, αποτελούμενο από ένα ζουμερό κομμάτι αρνίσιου ή κατσικίσιου κρέατος που τυλίγεται σε αλουμινόχαρτο και ψήνεται σε κλειστούς φούρνους. Το όνομα προέρχεται από τους Κλέφτες, τους ορεινούς αντάρτες της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίοι μαγείρευαν το φαγητό κάτω από τη γη, ώστε να μη διαφεύγουν αρώματα ή ατμοί, καθώς θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τις θέσεις τους. Σήμερα, το κρέας μαγειρεύεται αργά σε μπολ, ώστε να παραμένει ζουμερό και να ξεκολλάει από το κόκαλο».

Τα 10 καλύτερα φαγητά:

Lechona (Κολομβία): Γουρούνι γεμιστό Πίτσα Ναπολιτάνα (Ιταλία) Πικάνια (Βραζιλία): Κιλότο Rechta (Αλγερία): Νουντλς με κοτόπουλο και λαχανικά Phanaeng (Ταϊλάνδη): Χοιρινό με κάρι Ασάντο (Αργεντινή): Ποικιλία από ψητά κρέατα Τσοκερτμέ κεμπάπ (Τουρκία) Rawon (Ινδονησία): Σούπα με μοσχάρι Cag kebab (Τουρκία) Tibs (Αιθιοπία): Stir fry με μοσχάρι

