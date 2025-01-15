search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:51
ΕΛΛΑΔΑ

15.01.2025 07:09

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε μηχανή και πεζό στο κέντρο της Αθήνας

15.01.2025 07:09
φωτογραφία αρχείου

«Συναγερμός» σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε έναν πεζό και στη συνέχεια έναν οδηγό μηχανής. 

Το τροχαιο σημειώθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ στην «καρδιά» της Αθήνας.

Ένας 25χρονος οδηγός αυτοκινήτου, από τη Γεωργία, παρέσυρε έναν 43χρονο, ενώ περπατούσε στην οδό Πανεπιστημίου. 

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, εγκαταλείποντας το σημείο, και στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πανεπιστήμιου παρέσυρε έναν 45χρονο οδηγό μηχανής. 

Ο 25χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε δίπλωμα.

Τα δύο θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή. 

