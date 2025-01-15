Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε μηχανή και πεζό στο κέντρο της Αθήνας

«Συναγερμός» σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε έναν πεζό και στη συνέχεια έναν οδηγό μηχανής.

Το τροχαιο σημειώθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ στην «καρδιά» της Αθήνας.

Ένας 25χρονος οδηγός αυτοκινήτου, από τη Γεωργία, παρέσυρε έναν 43χρονο, ενώ περπατούσε στην οδό Πανεπιστημίου.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, εγκαταλείποντας το σημείο, και στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πανεπιστήμιου παρέσυρε έναν 45χρονο οδηγό μηχανής.

Ο 25χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε δίπλωμα.

Τα δύο θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης

OAΣA: Σε ισχύ από σήμερα το νέο σύστημα που καταργεί το χάρτινο εισιτήριο στα ΜΜΜ – Πώς θα λειτουργεί

Θεσσαλονίκη: 24χρονη κατήγγειλε 58χρονο συνάδελφό της ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε Airbnb

Κύκλωμα προστασίας: Η πορεία της βραβευμένης 37χρονης αστυνομικού – Από χρυσό κορίτσι σε έκπτωτο άγγελο