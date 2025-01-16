Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν κατέθεσε αίτηση για περιοριστικά μέτρα κατά ενός 35χρονου άνδρα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το περιφερειακό δικαστήριο του Ελσίνκι.

Η υπόθεση όπως αναφέρει το Politico έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί το πρωί της Παρασκευής 17/1/25, δήλωσε το δικαστήριο στα τοπικά Μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους του αιτήματος της Μαρίν.

Ωστόσο είναι γνωστό ότι οι περιοριστικές εντολές στη Φινλανδία εκδίδονται συνήθως για την προστασία ατόμων από παρενοχλήσεις, απειλές ή ανεπιθύμητες επαφές. Μπορούν να ζητηθούν για να εμποδίσουν τον δράστη να πλησιάσει ή να επικοινωνήσει με τον αιτούντα.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει αποκαλυφθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο στη Φινλανδία. Η ίδια εφημερίδα, υποστηρίζει, ότι το περιφερειακό δικαστήριο του Ελσίνκι εξέδωσε εκτεταμένη περιοριστική εντολή κατά του ίδιου ατόμου στα τέλη του περασμένου έτους για την προστασία μιας γυναίκας ηλικίας 30 ετών.

Ποια είναι η Σάνα Μαρίν

Η Μάριν διετέλεσε πρωθυπουργός της Φινλανδίας από το 2019 έως το 2023, ηγούμενη ενός υπουργικού συμβουλίου με γυναικεία πλειοψηφία και γράφοντας ιστορία ως η νεότερη γυναίκα πρωθυπουργός στον κόσμο. Αφού έχασε οριακά τις εκλογές τον Απρίλιο του 2023, παραιτήθηκε από πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματός της και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ ως σύμβουλος στρατηγικής.

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