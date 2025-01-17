Στην «κονταρομαχία» επαναλήψεων, χθες, η κωμική σειρά «Το σόι σου» «έσπασε» το σερί της επίσης κωμικής σειράς «Στο παρα πέντε» και ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα τηλεθεατών χάρη στους οποίους βρέθηκε στην πρώτη θέση της κλίμακας Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

Η σειρά του Mega υποχώρησε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων και ο «Τροχός της τύχης» πήγε μια θέση πίσω από εκείνη που είχε διακριθεί την προηγούμενη ημέρα. Από την καραμπόλα που προκλήθηκε το «Deal» ήταν τέταρτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα.

Στην πέμπτη θέση πλασαρίστηκε το επίσης τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ένα ακόμη πρόγραμμα της ίδιας τυπολογίας, το «The chase» διακρίθηκε στην όγδοη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen. Συνολικά τέσσερα τηλεπαιχνίδια ξεχώρισαν στο χθεσινό Top 10.

Τρείς ακόμα διακεκριμένες θέσεις καταλήφθηκαν από κεντρικά δελτία ειδήσεων, με εκείνο του Alpha να συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.

