search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2025 19:22

Το «Σόι σου» εκτόπισε το «Παρα πέντε» από την κορυφαία θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (16/1)

17.01.2025 19:22
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
credit: ALPHA

Στην «κονταρομαχία» επαναλήψεων, χθες, η κωμική σειρά «Το σόι σου» «έσπασε» το σερί της επίσης κωμικής σειράς «Στο παρα πέντε» και ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα τηλεθεατών χάρη στους οποίους βρέθηκε στην πρώτη θέση της κλίμακας Nielsen με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

Η σειρά του Mega υποχώρησε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων και ο «Τροχός της τύχης» πήγε μια θέση  πίσω από εκείνη που είχε διακριθεί την προηγούμενη ημέρα. Από την καραμπόλα που προκλήθηκε το «Deal» ήταν τέταρτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα.

Στην πέμπτη θέση πλασαρίστηκε το επίσης τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ένα ακόμη πρόγραμμα της ίδιας τυπολογίας, το «The chase» διακρίθηκε στην όγδοη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen. Συνολικά τέσσερα τηλεπαιχνίδια ξεχώρισαν στο χθεσινό Top 10.

Τρείς ακόμα διακεκριμένες θέσεις καταλήφθηκαν από κεντρικά δελτία ειδήσεων, με εκείνο του Alpha να συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Επανήλθε στα επίπεδα της Δευτέρας η τηλεθέαση του Mega την Πέμπτη (16/1)

ATTICA TV: Το «Ρεμπέτικο Βεράνι» (18/1) θα κινηθεί μεταξύ θεάτρου και κινηματογράφου

Λιάγκας: «Δεν θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, είναι αναντικατάστατος» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eddie merfi 88- new
LIFESTYLE

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει: Ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του έχει κάνει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόταση

pasok sunedrio androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεντροαριστερά ως κυβερνητική εναλλακτική και ο «διμέτωπος» του ΠΑΣΟΚ που το οδηγεί στην αγκαλιά του Μητσοτάκη

cyprus (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τύμπανα πολέμου από τη Milliyet: Το καλώδιο και εξοπλισμοί αυξάνουν τις πιθανότητες σύγκρουσης με την Κύπρο

uefa_draw_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H UEFA σκέφτεται League Phase για τα προκριματικά Μουντιάλ και Euro

martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 15:48
eddie merfi 88- new
LIFESTYLE

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει: Ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του έχει κάνει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόταση

pasok sunedrio androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεντροαριστερά ως κυβερνητική εναλλακτική και ο «διμέτωπος» του ΠΑΣΟΚ που το οδηγεί στην αγκαλιά του Μητσοτάκη

cyprus (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τύμπανα πολέμου από τη Milliyet: Το καλώδιο και εξοπλισμοί αυξάνουν τις πιθανότητες σύγκρουσης με την Κύπρο

1 / 3