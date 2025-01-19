search
ΕΛΛΑΔΑ

19.01.2025 13:46

Λήμνος: Μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε 78χρονο πεζό – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα (Video)

ekab new

Λίγες μέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη με νεκρό έναν 22χρονο, ακόμα ένα περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό, στη Λήμνο, έρχεται στη δημοσιότητα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 21:50 χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, έναν 78χρόνο κάτοικο του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας. Έγινε έλεγχος αλκοτέστ στον οδηγό που διαπιστώθηκε να οδηγεί μεθυσμένος με ποσοστό 2 αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη που έγινε ένα τέταρτο αργότερα, έδειξε 1,68 αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Επίσης, ο 45χρονος οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης και είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές για την ίδια παράβαση και είχε δικαστεί στο αυτόφωρο. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ ο οδηγός συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Μυτιλήνης.

